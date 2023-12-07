Ці групи, крім безпілотників, націлені й на знищення крилатих ракет.

Результативність мобільних вогневих груп дуже серйозно виросла за крайні три-чотири місяці. Про це сказав речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

Він зазначив, що минулого року не було таких підрозділів, оснащених відповідним озброєнням і приладами. "Зараз це виправлено, тому що з досвідом приходить розуміння як краще і ефективніше знищувати ворога. Це зараз застосовується на практиці і допомагає заощаджувати дефіцитні для нас зенітні керовані ракети, а також авіацію", - наголосив Ігнат.

За його словами, ворог планує атаки дронів заздалегідь, він використовує різні маршрути, але точок входу в повітряний простір України кілька - з окупованих територій чи з території Росії – це Курська, Брянська області. Він зазначив, що дрони заходять в окуповану частину Запорізької області і звідти уже розлітаються по різних маршрутах. "Інколи маршрут сильно не змінюється, може бути 10-15 км вліво- вправо від попереднього. Здавалося б, що це не так вже багато, але для мобільної вогневої групи це занадто велика територія, щоб зреагувати і відстрілятися по цьому дрону, оскільки радіус ураження і крупнокаліберних кулеметів, і ПЗРК, на жаль, обмежений", - пояснив Ігнат.

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Речник Повітряних сил зазначив, що мобільні вогневі групи полюють не тільки на "шахеди", але й на крилаті ракети. За його словами, у радіотехнічних військах є свої сили прикриття, які теж мають на озброєнні ПЗРК і знищують ракети. "Звичайно з кулемету крилату ракету не знищиш – там швидкість велика і реакція має бути миттєва. Для цього "Гепарди" існують", - зазначив він.

Ігнат повідомив, що сьогоднішня ворожа повітряна атака була типовою. З 18 дронів збито 15. За його словами, основний удар був спрямований на Одеську і Хмельницьку області. Він додав, що в Одеській області ворог вдарив по припортовій інфраструктурі. "Українське зерно окупантів дуже турбує і завдаються удари "шахедами" в цьому напрямку після певної паузи. Туди вже більше місяця не прилітало", - сказав Ігнат. При цьому зазначив, що на Одещині добре відпрацювали мобільні вогневі групи.

Атаки дронів на Україну

У ніч на 7 грудня російські окупанти атакували Україну безпілотниками типу Shahed із мису Чауда в окупованому Криму.

За даними Повітряних сил зафіксовано пуски 18 ударних БпЛА Shahed-136/131. Зннищено 15 ударних БпЛА противника. Залучались зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи.

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