Мотивація серед російських окупантів дуже низька, хоч і трапляються стійкі противники, зазначив командир штурмовиків.

На Бахмутському напрямку зараз стоять регулярні російські війська. Їм у прямому сенсі слова кінець.

Про це в інтерв'ю "УП" заявив командир Третьої штурмової, засновник "Азову" та колишній народний депутат Андрій Білецький.

"Регулярним сухопутним військам Росії, тій складовій, яка найбільше старається, а це завжди піхота, їм в прямому сенсі слова кінець. Я шапкозакидательством не страждаю, не вважаю Росію простим ворогом і нашу перемогу гарантованою і кінцевою, не закликаю розслабитися", - зазначив комбриг.

Він нагадав, що на початку вторгнення Росія кинула в Україну відносно мале угрупування військ, сподіваючись на військово-поліцейську операцію. Втім, війна пішла зі зрозумілих причин не по їхньому сценарію.

"Замість того, щоб це швидко зрозуміти, почати мобілізувати населення, в армію призивати або навпаки зробити ці кроки, які вони потім все рівно зробили (бігство з-під Києва, бігство з-під Харкова), вони замість цього кричали: вперед, вперед, вперед. І повністю стерли свої кадрові частини. От прямо стерли їх, як об наждачний папір – в нуль", - зазначив Білецький.

Комбриг Третьої штурмової констатував, що у росіян немає більше ні сержантського корпусу, ні молодших офіцерів з досвідом. Ті, хто потрапляє на фронт за скороченими курсами, дуже швидко або стають інвалідами, або помирають. Накопичення досвіду не відбувається.

"Я весь час спостерігаю одне і те ж саме: сухопутні війська Російської Федерації, особливо в таких складових як піхота, танки, бронетехніка – стабільно погані. З літа минулого року вони стабільно погано воюють. І вони нічого з цим поробити не можуть, і я не думаю, що зможуть. Тобто у них ростуть інші напрямки: по РЕБу вони стали набагато потужніші, по безпілотних системах, артилерія якісна достатньо. Авіацію стали в рази ефективніше застосовувати. Але оця складова в них мертва, і такою вона й буде", - зазначив він.

Білецький також додав, що професіоналізмом серед піхоти "не пахне". Мотивація надзвичайно слабка в середньому по військах. Втечі періодичні.

Втім, є й бригади, у яких надзвичайно високий бойовий дух і стійкість, наприклад у 131 десантно-штурмовій бригаді РФ, яка обороняла Андріївку. Для 3-ої бригади це був найскладніший противник за весь час, зізнався Білецький.

"Це була рубка в прямому сенсі слова "кость в кость". Є і такі підрозділи. Їх мало і зазвичай це не ті, про кого чути в інтернеті. Це не "ахмати", не "еспаньйоли", - зазначив комбриг українських штурмовиків.

Втрати Росії в Україні - останні дані

Як повідомляє український Генштаб, загальні бойові втрати ворога за час повномасштабного вторгнення серед особового складу орієнтовно склали близько 289 тис. 430 (+800 за добу) осіб.

Танків противника було знищено 4 тис. 979 (+14) одиниць, бойових броньованих машин – 9 тис. 405 (+20), артилерійських систем – 6 тис. 936 (+26), реактивних систем залпового вогню – 814.

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