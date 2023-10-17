Знищено було також 26 артсистем та 20 бойових броньованих машин ворога.

Збройні сили України ліквідували ще 800 російських окупантів, які прийшли в нашу країну з війною.

Як зазначається у повідомленні на сторінці Генерального штабу ЗСУ у Facebook, загальні бойові втрати ворога за час повномасштабного вторгнення серед особового складу орієнтовно склали близько 289 тис. 430 (+800 за добу) осіб.

Танків противника було знищено 4 тис. 979 (+14) одиниць, бойових броньованих машин – 9 тис. 405 (+20), артилерійських систем – 6 тис. 936 (+26), реактивних систем залпового вогню – 814.

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Ворожих засобів протиповітряної оборони було знищено 547 одиниць, літаків – 318, гелікоптерів – 317, безпілотників оперативно-тактичного рівня – 5 тис. 291 (+11) та крилатих ракет – 1 тис. 533 (+2).

Крім того, було знищено 20 кораблів та катерів, один підводний човен, 9 тис. 293 (+22) одиниці автомобільної техніки та автоцистерн, а також 982 (+1) одиниці спеціальної техніки. У Генштабі зауважили, що усі дані ще уточнюються.

Війна в Україні - останні новини

Як зазначається у звіті Інституту вивчення війни (ISW), громадськість у Росії невдоволена через недостатній доступ до інформації про невдачі їхньої окупаційної армії на фронті. З'являється інформація про заборону на публікацію негативних новин про бойові події в Україні в російських засобах масової інформації та серед воєнних кореспондентів.

Зауважується, що у російських ЗМІ публікують лише 10-20% усієї правдивої інформації. Водночас решту з різних причин приховують від громадськості.

Нещодавно експерт пояснив, чому окупанти вирішили активізувати атаки в осінньо-зимовий період. На сьогодні росіяни відчувають певні проблеми виключно з танками на деяких напрямках і важкою технікою.

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