Звільнення Андріївки на Бахмутському напрямку варто розглядати як епізод української фази контрнаступу. Завдяки цьому вдалося погіршити логістику окупантів.
Про це в інтерв'ю "УП" заявив командир Третьої штурмової, засновник "Азову" та колишній народний депутат Андрій Білецький.
Він пояснив, що Андріївка має важливе значення з кількох причин. По-перше, в росіян були два плацдарми на півдні Бахмута. Ці плацдарми давали можливість їм розвивати наступ на основну частину Донбасу, який зараз контролює Україна – Слов'янськ, Краматорськ, Костянтинівка, Дружківка. Це найбільші населені пункти. Вони надзвичайно важливі з багатьох точок зору, тому що виводять на можливості діяти на півдні та створювати знову загрозу Харкову. Завдання ЗСУ - відсунути загарбників.
По-друге, позиція росіян у Бахмуті не є надзвичайно стійкою. Існують складнощі, пов'язані з тим, як влаштована мережа доріг. Вона не є надзвичайно стійкою і дає українським силами можливості для власних активних дій. Втім, Білецький утримався від "анонсів".
"На превеликий жаль, ХАМАС показав нам і всьому світу, що бліцкриги, умовно кажучи, проводяться в тиші, а не під анонси. Що стосується населеного пункту Андріївка. Без контролю Андріївки не було можливе адекватне утримання й остаточне захоплення Кліщіївки нашими військами. Крім того, Андріївка дала можливість повністю вийти на залізничну колію, яка тягнеться з півдня Бахмута й уходить вниз убік Горлівки. А залізнична колія – це те, що називається у військовій справі "бар'єрний рубіж". Це легко обороняти і надзвичайно складно брати. Після втрати Андріївки росіяни втратили контроль над залізничною колією на всій протяжності: від самого Бахмута, від Кліщіївки й аж до Курдюмівки", - розповів Білецький.
Після цього логістика росіян погіршилася. На півдні Бахмута у них повністю втрачені будь-які можливості для контрнаступу. Водночас підрозділи Сил оборони знаходяться в зручній оборонній позиції, контролюють залізничну колію та мають можливості спокійно відбивати будь-які атаки.
"Тобто повторення оцього походу, умовно кажучи, на Костянтинівку – Дружківку в найближчій конфігурації воно неможливо", - пояснив Білецький.
Просування під Бахмутом
Наприкінці вересня українські воїни взяли під контроль села Кліщіївка та Андріївка, що в 8 км на південь від міста Бахмут. Цей тактичний успіх наблизив їх до дороги Т 05-13, одного з основних шляхів постачання у окупантів.
Зараз Сили оборони продовжують штурмові дії південніше Бахмута. Водночас противник намагається відновити втрачене положення в районі звільнених Андріївки та Кліщіївки, тривають важкі бої.