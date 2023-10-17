За його словами, українським воїнам вдалося відбити контроль над колією та зайняти вигідні оборонні рубежі.

Звільнення Андріївки на Бахмутському напрямку варто розглядати як епізод української фази контрнаступу. Завдяки цьому вдалося погіршити логістику окупантів.

Про це в інтерв'ю "УП" заявив командир Третьої штурмової, засновник "Азову" та колишній народний депутат Андрій Білецький.

Він пояснив, що Андріївка має важливе значення з кількох причин. По-перше, в росіян були два плацдарми на півдні Бахмута. Ці плацдарми давали можливість їм розвивати наступ на основну частину Донбасу, який зараз контролює Україна – Слов'янськ, Краматорськ, Костянтинівка, Дружківка. Це найбільші населені пункти. Вони надзвичайно важливі з багатьох точок зору, тому що виводять на можливості діяти на півдні та створювати знову загрозу Харкову. Завдання ЗСУ - відсунути загарбників.

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По-друге, позиція росіян у Бахмуті не є надзвичайно стійкою. Існують складнощі, пов'язані з тим, як влаштована мережа доріг. Вона не є надзвичайно стійкою і дає українським силами можливості для власних активних дій. Втім, Білецький утримався від "анонсів".

"На превеликий жаль, ХАМАС показав нам і всьому світу, що бліцкриги, умовно кажучи, проводяться в тиші, а не під анонси. Що стосується населеного пункту Андріївка. Без контролю Андріївки не було можливе адекватне утримання й остаточне захоплення Кліщіївки нашими військами. Крім того, Андріївка дала можливість повністю вийти на залізничну колію, яка тягнеться з півдня Бахмута й уходить вниз убік Горлівки. А залізнична колія – це те, що називається у військовій справі "бар'єрний рубіж". Це легко обороняти і надзвичайно складно брати. Після втрати Андріївки росіяни втратили контроль над залізничною колією на всій протяжності: від самого Бахмута, від Кліщіївки й аж до Курдюмівки", - розповів Білецький.

Після цього логістика росіян погіршилася. На півдні Бахмута у них повністю втрачені будь-які можливості для контрнаступу. Водночас підрозділи Сил оборони знаходяться в зручній оборонній позиції, контролюють залізничну колію та мають можливості спокійно відбивати будь-які атаки.

"Тобто повторення оцього походу, умовно кажучи, на Костянтинівку – Дружківку в найближчій конфігурації воно неможливо", - пояснив Білецький.

Просування під Бахмутом

Наприкінці вересня українські воїни взяли під контроль села Кліщіївка та Андріївка, що в 8 км на південь від міста Бахмут. Цей тактичний успіх наблизив їх до дороги Т 05-13, одного з основних шляхів постачання у окупантів.

Зараз Сили оборони продовжують штурмові дії південніше Бахмута. Водночас противник намагається відновити втрачене положення в районі звільнених Андріївки та Кліщіївки, тривають важкі бої.

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