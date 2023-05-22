Регулярні ескадрильї ВПС Росії провалили свою основну функцію з нанесення авіаударів по українських позиціях.

Росія має намір створити нову "елітну" ударну авіагрупу під кодовою назвою "Шторм" для виконання завдань у війні проти України.

Про це пише Міноборони Великої Британії із посиланням на дані своєї розвідки. Нова авіагрупа, імовірно, складатиметься щонайменше з однієї ескадрильї винищувачів-бомбардувальників Су-24 і Су-34, а також ескадрильї ударних вертольотів.

"Поєднання типів літаків передбачає, що група відіграватиме головну роль у наземних атаках", - пише британська розвідка.

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Відзначається, що російське міноборони хоче залучити кваліфікованих і цілеспрямованих пілотів, пропонуючи їм великі зарплати, а також відкриває набір для льотчиків у відставці.

"Створення групи свідчить про оцінки росіянами того, що їхні регулярні ескадрильї ВПС серйозно не впоралися зі своєю основною функцією з нанесення авіаударів по українських позиціях", - зазначають у розвідці.

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Як повідомляв УНІАН, раніше стало відомо, що в Росії добровольче об'єднання "Ветерани" викупило "задешево" 500 мобілізованих і відправило штурмувати український Бахмут у першій лінії. За словами родичів "мобіків", купівля рабів у Росії обійшлася "Ветеранам" у 25 тисяч рублів "за голову".

А за даними Генштабу, російські окупанти скоротили термін підготовки зеків перед відправкою на війну проти України до 10 днів. Таке рішення росіяни прийняли на тлі колосальних втрат.

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