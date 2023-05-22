З початку вторгнення ліквідовано понад 203,8 тисячі російських загарбників.

У Генштабі Збройних сил України оприлюднили нові втрати російських окупантів у війні з Україною та підтвердили збиття ворожого літака. За минулу добу, 21 травня, українські захисники знищили 720 російських військових.

За інформацією Генштабу ЗСУ у Facebook, загальні бойові втрати армії РФ з початку повномасштабного вторгнення склали:

особового складу - 203 880 осіб (720 за добу);

танків - 3 785 одиниць (2 за добу);

бойових броньованих машин - 7407 (9);

артилерійських систем - 3 278 (20);

реактивних систем залпового вогню - 565 (1);

літаків / гелікоптерів - 309 / 294 (1 / 0);

безпілотників оперативно-тактичного рівня - 2 830 (8);

автомобільної техніки та автоцистерн - 6 129 (14);

спецтехніки - 427 (2).

Не зазнали зміни ворожі втрати засобів протиповітряної оборони ‒ 327, крилатих ракет ‒ 1011 та кораблів і катерів ‒ 18.

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Ситуація на фронті станом на 22 травня - що відомо

Ввечері 21 травня у соцмережах почали з’являтися повідомлення про збиття російського Су-35 над Херсонщиною. На той момент офіційного підтвердження від українських збройних сил не було.

За даними Генштабу, російські окупанти продовжують більшість своїх сил кидати на Куп’янський, Лиманський, Бахмутський, Авдіївський та Мар’їнський напрямки та зазнавати там численних втрат особового складу та техніки.

Зокрема, за добу, 21 травня, на цих ділянках фронту відбулося 37 бойових зіткнень з ворогом. Найгарячішими точками фронти залишаються Бахмут та Мар’їнка.

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