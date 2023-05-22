Зазначається, що окупанти несуть величезні втрати.

Російські окупанти скоротили термін підготовки ув'язненних перед відправкою на війну проти України. Тепер зеків у Старобільському районі Луганської області навчають лише 10 днів.

У Генеральному штабі Збройних сил України повідомили, що рішення про скорочення періоду підготовки росіяни прийняли на тлі колосальних втрат.

"На тлі значних втрат живої сили російське військове керівництво прийняло рішення про скорочення до 10 днів терміну підготовки особового складу з числа засуджених, базовий табір яких розгорнуто в Старобільському районі Луганської області", - йдеться у повідомленні Генштабу в Facebook

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Відзначається, що в табір в Луганській області привезли близько 1 тисячі ув'язнених, які відбували покарання в місцях позбавлення волі в Російській Федерації. Спочатку окупанти планували їх готувати до бойових дій чотири тижні, але термін скоротили до 10 днів.

Російські в'язні на війні проти України - останні новини

Першою почала вербувати в'язнів на війну проти України ПВК "Вагнер" влітку 2022 року. Цим займався особисто Євген Пригожин. Через конфлікт з Міноборони РФ "вагнерівці" в лютому 2023 року втратили джерело "гарматного м'яса".

Інформації про те, скільки ув'язнених завербували, немає. При цьому в Росії знаходять все нові і нові масові поховання колишніх ув'язнених РФ, ліквідованих в Україні. Найчастіше їхні родичі не знають про їх смерть.

Ініціативу вербування у в'язницях перехопило Міністерство оборони РФ. Тепер зеки воюють проти України у складі регулярної армії.

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