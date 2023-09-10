До волонтерських груп вже встигли записатися до 800 осіб.

Росія створює "волонтерські" мобільні групи для патрулювання прикордонних районів та критичної інфраструктури в надії, що так зможе захиститися від атак БПЛА. Зокрема, йдеться про територію неподалік від кордону з Естонією.

Про відповідний набір охочих вже оголосив губернатор Псковської області. Попередньо, до "волонтерів" встигли записатися до 800 громадян, вказує британська розвідка у своєму новому звіті.

"Патрулі складатимуться з груп із 50 осіб, розподілених між кількома муніципалітетами, які патрулюватимуть прикордонні райони та критичну інфраструктуру, зокрема аеропорти та авіабази", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що така ідея з'явилася у влади РФ після новини про пошкодження двох транспортних літаків Іл-76 CANDID 29 серпня 2023 року. Зокрема, РФ хоче максимально захистити місцеву авіабазу "Хрести". У британській розвідці вважають, що, ймовірно, цей об'єкт атакували саме з території Російської Федерації, адже БПЛА мають обмежений радіус дії.

"Створення цих добровольчих патрулів безпеки, ймовірно, діятиме як стримуючий фактор і забезпечуватиме певний рівень захисту від дронів, якими зазвичай керують в безпосередній близькості від авіабази", - каже британська розвідка.

Там підкреслюють, що не дивлячись на такі спроби РФ себе захистити, стрілецька зброя показала себе, як малоефективний засіб проти БПЛА. Тому РФ в будь-якому випадку потрібно задіяти більше систем ППО та інших засобів для дистанційного виявлення та знищення дронів.

Водночас, спроба організувати подібні патрулі саме за рахунок волонтерів свідчить про те, що ФСБ РФ не вистачає навчених кадрів, щоб довірити таку справу.

Удар по аеродрому у Пскові - нові деталі від ГУР

Нагадаємо, вночі 30 серпня в районі Псковського аеродрому було гучно. Повідомлялося про вибухи й про пошкодження кількох літаків Іл-76.

Через кілька днів глава ГУР МО Кирило Буданов підтвердив, що тієї ночі удару зазнала авіабаза "Хрести". Також він заявив, що атаку було реалізовано с території РФ. Її результат - знищення та пошкодження літаків Іл-76.

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