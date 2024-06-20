З 22 травня розпочалися роботи зі зведення п'яти пірсів біля основи мосту.

Росіяни значно збільшили кількість захисних барж у Керченській протоці.

Як повідомляє моніторингова група "Кримський вітер", кількість захисних барж збільшилась у півтора рази, а під Кримським мостом з'явилися пірси. Наразі загородження у Керченській налічує вже 21 баржу.

"З 22 травня розпочалися роботи зі зведення п'яти пірсів біля основи мосту – на двох берегах острова Тузла та косі Тузла з боку Краснодарського краю Росії. Станом на 16 червня 2024 року найдовший з причалів – близько 190 метрів, а найменший – майже 80 метрів", - зазначає канал. Відео дня

Загроза для Кримського моста

Напередодні британська розвідка повідомила, що російські окупанти намагаються сховати Кримський міст за баржами. За словами речника ОК "Південь" Дмитра Плетенчука, Сили оборони вже мають досвід роботи проти таких огороджень.

Напередодні німецьке видання Bild заявило, що Україна зараз готується до знищення Кримського мосту. На думку журналістів, на це може вказувати нещодавнє знищення поромних переправ, які РФ використовують як альтернативу мосту.

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