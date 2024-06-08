За словами Дмитра Плетенчука, подібні загородження переоцінені ворогом.

Росії навряд допоможуть баржі, якими вона намагається захистити Кримський міст від українських ударів, повідомив начальник пресцентру стратегічних комунікацій Сил оборони півдня Дмитро Плетенчук.

"Насправді вигадати щось нове досить складно. Що стосується цих конструкцій, то вони, в першу чергу, покликані забезпечити захист від надводних дронів. З іншого боку, останній кейс, який відбувся з рейдовим буксиром, який якраз такі загородження захищали, каже, що подібні загородження у своїй ефективності переоцінені ворогом. Проте, нехай так і буде", – сказав Плетенчук в ефірі телемарафону.

Він також пояснив, як саме, на думку росіян, ці баржі мають захищати міст: "Вони намагаються звузити прохід, звузити локацію, де вони очікують на атаку. Адже вони не мають морської компоненти зараз, аби цей процес контролювати. Як вони це ще робили влітку 2023 року. І так, звісно, вони намагаються цими конструкціями забезпечити якусь, на їхню думку, безпеку. Крім того, такі конструкції можуть бути покликані проти систем наведення ракетного озброєння. Однак, це вже більше теорія".

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Кримський міст: останні новини

Напередодні Міністерство оборони Британії опублікувало супутникові знімки, на яких видно, що протягом травня РФ встановила вісім барж неподалік Кримського мосту. На думку розвідників, таким чином РФ намагається врятувати міст від українських ударів.

Раніше Bild повідомляв, що Україна наразі, скоріше за все, готується до нового удару по Кримському мосту. Причиною цьому називають знищення російських поромів, які для РФ виступають альтернативою мосту. На думку експертів, таким чином Україна хоче, щоб Росія не могла одразу знову розраховувати на пороми як на заміну залізничному маршруту через Керченську протоку.

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