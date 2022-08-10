Найімовірніше, заняття носять плановий характер.

В Білорусі на полігоні "Осиповицький" проводять тренування зі стрільби з РСЗВ "Ураган".

Про це повідомляється в Telegram-каналі "Беларускі Гаюн".

"На полігоні "Осиповицький" 51 абр. (Осиповицький район) проходять контрольні заняття з управління ракетними ударами з батареями 220 мм реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) "Ураган" 231-ї артилерійської бригади (пункт постійної дислокації – Д.Борівка, Лепельський район Вітебської області)", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляють в мережі, військовослужбовці відпрацювали завдання щодо виходу в призначений район, підготовки та заняття стартових позицій, а також нанесення ударів по вказаних цілях з бойовими пусками.

"Після нанесення ударів виконувалися завдання зі зміни позицій, заряджання і нанесення ударів по нових виявлених цілях. Найімовірніше, заняття носять плановий характер", - пишуть в Telegram-каналі.

Нагадаємо, до 11 серпня військові РФ і Білорусі проводять перший етап навчань з бойовою стрільбою.

Вас також можуть зацікавити новини: