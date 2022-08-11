На військовому об'єкті було не менше 8 спалахів.

У Білорусі в ніч на 11 серпня чутно звуки вибухів і видно спалахи на аеродромі "Зябровка". Військовий об'єкт розташований у Гомельській області.

Про це повідомляє Telegram-канал "Беларускі Гаюн".

"Надходить інформація, що в районі аеродрому "Зябровка" чути вибухи та видно спалахи. Дані підверджують відразу кілька джерел", - пишуть ЗМІ

Відтак, починаючи з 00:30 години 11 серпня, на військовому об'єкті було не менше 8 спалахів.

Нагадаємо, три попередні дні після прильоту борту в Гомель помічали рух тралів, що перевозять ракети, ймовірно, під ЗРК С-300/С-400.

Раніше повідомлялося, що росіяни переробляють ракети С-300, призначені для протиповітряної оборони, і ведуть з них вогонь по землі.

Крім того, Пентагон вперше підтвердив відправку в Україну нового типу ракет-AGM-88 (HARM). Вони можуть бути використані для ураження російських зенітних радіолокаційних систем, таких як С-400.

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