Росія стягує найманців із Буркіна-Фасо в Курську область, - Le Monde

Бригада "Ведмеді" поспішно залишає Африку, щоб відбивати наступ ЗСУ в Курській області.

Російські найманці бригади "Ведмеді" залишають Буркіна-Фасо. Їх стягують для відбиття наступу ЗСУ у Курській області.

Як повідомляє Le Monde, йдеться про групу чисельністю близько ста осіб. Вони прибули до столиці африканської держави Уагадугу у травні з метою забезпечувати захист голову хунти капітана Ібрагіма Траоре. Причиною від'їзду є переведення під Курськ для оборони області від наступу ЗСУ.

Командир бригади Віктор Єрмолаєв підтвердив виданню інформацію про виведення бойовиків. "Ведмеді" заперечують зв'язок із Міноборони РФ. Попри це, є свідчення, що з бригадою контактували деякі керівники російського оборонного відомства. 5 квітня 2023 року Юнус-Бек Євкуров, заступник міністра оборони Росії, який наразі курує всю військову присутність Кремля на африканському континенті, особисто відвідав табір у Перевальному в окупованому Криму, щоб запропонувати свою підтримку.

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Курська операція

Операція українських військ у Курській області РФ значно змінила динаміку війни. Зокрема, це підірвало моральний дух окупантів. Як пише The Hill, вплив боїв на території РФ помітно далеко за межами поля бою, оскільки це демонструє безлад всередині Кремля. Через це фокус командування країни-агресора змістився з України на все більш крихке утримання влади.

Україна може розширити свій плацдарм у Курській області відразу в кількох напрямках, заявив воєнний оглядач Денис Попович.

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