На Оріхівському напрямку було 8 спроб штурмів.

На південному напрямку російська армія втратила за добу майже 80 одиниць озброєння та техніки. Водночас окупанти не наважилися штурмувати позиції ЗСУ на лівобережжі Дніпра.

При цьому на Оріхівському напрямку агресор здійснив 8 штурмів, з яких 6 - в районі Роботиного, по одному - в районах Малої Токмачки та Старомайорська. Зазнавши втрат, противник відійшов на свої вихідні позиції. Про це повідомили у Силах оборони півдня України.

"Наші бійці продовжують здійснюють комплексні заходи з утримання та укріплення позицій. Сили оборони півдня завдають вогневого ураження по місцях дислокації ворога, вогневих позиціях і тилах противника", - йдеться у повідомленні.

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Загалом протягом доби українські захисники отримали підтвердження, що у ворога поменшало на 114 солдатів та 76 одиниць озброєння та військової техніки. Зокрема, на Херсонському напрямку мінуснули 49 окупантів, зенітний ракетний комплекс "Оса", зенітну установку, 13 гармат, 4 міномети, 18 одиниць автобронетехніки, розвідувальний БпЛА "Орлан-10". Також знищено 4 човни та польовий пункт боєпостачання.

На Оріхівському напрямку поменшало на 65 окупантів, зенітно-ракетний комплекс, 5 гармат, 5 мінометів, автоматичний гранатомет, 15 одиниць автобронетехніки, 4 станції радіоелектронної боротьби, 3 аерофотостанції.

"Знищено місце зберігання ПММ", - розповіли у ЗСУ.

Водночас ворог не припиняє тиску як артилерійськими обстрілами, так і застосуванням авіації, ударних дронів різних типів, а також проводить розвідку із застосуванням безпілотних шпигунів.

Протягом бойової доби окупанти здійснили 3 авіаційні удари, застосувавши 6 керованих авіабомб в напрямку Роботине та Вербового, а також завдали удару 12 некерованими авіаційними ракетами по Старомайорську.

Не припиняючи терор мирного населення прифронтових регіонів Дніпропетровської, Запорізької та Херсонської областей, ворог застосував 151 FPV-дрон, 20 ударних БпЛА типу "Ланцет" та скинув 196 осколкових боєприпасів.

Внаслідок ворожих ударів дронами на Херсонщині пошкоджено 2 приватні будинки та цивільний автомобіль.

На Херсонщині ворожі війська 5 разів гатили з артилерії по Херсону, 4 рази по Садовому, 3 - по Кізомису, 2 - по Білозерці. Також під обстрілами опинились Тягинка, Токарівка, Станіслав, Іванівка, Велетенське, Комишани, Козацьке, Берислав, Антонівка, Зимівник, Широка Балка, Дудчани та Золота Балка.

За даними Сил оборони, під час артилерійських обстрілів Херсонської області 2 цивільні особи загинули, 7 поранено. Пошкоджено багатоповерхівки, адмінбудівлі, об’єкт критичної інфраструктури, навчальний заклад, дитячий садок, приватні житлові будинки, господарські споруди, газогін, сільгосптехніку та цивільні автомобілі.

На Запоріжжі ворожою артилерією обстріляні Малинівка, Чарівне, Білогір’я, Новоданилівка, П’ятихатки, Оріхове, Гуляйполе, Вербове, Левадне, Роботине, Мала Токмачка та Новоандріївка. Внаслідок пошкоджено житлові будинки та об’єкти інфраструктури.

На Дніпропетровщині ворог обстрілював Нікополь, Червоногригорівку.

Також йдеться, що на бойове чергування у Чорне море агресор вивів 2 підводні ракетоносії, спорядження яких до 8 крилатих ракет типу "Калібр".

Втрати Росії на українському півдні

Нагадаємо, за попередню бойову добу армія РФ на півдні втратила десятки одиниць техніки, серед яких понад 10 гармат та гранатомет "Полум’я".

За той період противник здійснив три спроби штурмів на лівобережжі Дніпра та сім - в районах Роботиного та північно-західніше Вербового Запорізької області. Зазнавши втрат, агресор відступив.

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