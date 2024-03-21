За добу українські захисники мінуснули майже 140 окупантів.

На південному напрямку російська армія не полишає намірів вибити ЗСУ з зайнятих позицій, але через "вогневу відповідь" втратила десятки одиниць техніки, серед яких понад 10 гармат та гранатомет "Полум’я".

Як повідомили у Силах оборони півдня України, за минулу добу противник здійснив три спроби штурмів на лівобережжі Дніпра та сім - в районах Роботиного та північно-західніше Вербового Запорізької області.

Зазнавши втрат, ворог відійшов на свої вихідні позиції, ЗСУ здійснюють комплексні заходи з утримання, укріплення позицій та завдають вогневого ураження по місцях дислокації окупантів, їх вогневих позиціях та тилах.

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Зокрема, протягом доби отримали підтвердження, що у вказаній операційній зоні поменшало на 137 окупантів, міномет, 11 гармат, серед яких самохідна гаубиця Мста-С, та автоматичний гранатомет "Полум’я". Також на брухт пущено протитанковий ракетний комплекс, 21 одиницю автобронетехніки, ударний БпЛА типу "Lancet", 2 розвідувальні БпЛА типу "Supercam", станцію радіоелектронної боротьби та по три - комплекти антенних систем й камери відеоспостереження.

Кораблі ворожого флоту у Чорному та Азовському морях наразі відсутні, ракетоносії з пунктів базування не виходили.

Ворожі удари по півдню

Водночас окупанти не припиняють аеророзвідку, тиснуть артилерійськими обстрілами, завдають авіаційні удари, застосовують велику кількість ударних дронів різних типів. Протягом бойової доби вони завдали авіаційних ударів, застосувавши 6 керованих авіабомб, по Малій Токмачці, та 8 некерованих авіаційних ракет по Новодарівці на Запоріжжі.

"Не припиняючи терор мирного населення прифронтових регіонів Дніпропетровської, Запорізької та Херсонської областей застосували 93 FPV-дрони, 7 ударних БпЛА типу "Ланцет" та скинули 178 осколкових боєприпасів. Внаслідок ударів дронами в Осокорівці на Херсонщині пошкоджено 2 цивільні автомобілі", - розповіли у Силах оборони.

Йдеться, що ворожі війська 4 рази вдарили з артилерії по Херсону. Також під обстрілами були Томина Балка, Кізомис, Антонівка, Берислав, Гаврилівка, Червоний Маяк, Золота Балка, Зимівник, Тягинка, Іванівка, Новотягинка, Козацьке та Токарівка. Внаслідок 2 цивільні особи отримали поранення, ще двоє громадян, які отримали поранення минулої доби, звернулись до медичних установ, де їм надали всю необхідну допомогу. Пошкоджено адміністративну будівлю, багатоповерхівки, приватні житлові будинки, будівлю дитячого садочка та господарську споруду.

Також на Запоріжжі ворожою артилерією обстріляні Роботине, Мала Токмачка, Гуляйполе, Вербове, Преображенка, Левадне, Новоандріївка, Степногірськ та Гуляйпільське - пошкоджено житлові будинки та об’єкти інфраструктури. На Дніпропетровщині - Нікополь, Марганецьку та Червоногірську громади. Внаслідок цього поранено людину, пошкоджено приватні будинки, адміністративна будівля, церква, крамниця, господарчі споруди, лінії електропередачі, гаражі та цивільні автомобілі.

"На Миколаївщині ворожі артилерійські обстріли та удари FPV-дроном фіксувалися по Очаківській та Куцурубській громадам", - додали у Силах оборони.

Бої на півдні - останні новини

Нагадаємо, за попередню бойову добу російські загарбники здійснили один штурм на лівобережжі Дніпра та шість разів штурмували українські позиції у районі Роботиного Запорізької області. Загалом, за цей час у зоні відповідальності Сил оборони півдня армія РФ втратила 140 військових (вбитими та пораненими), танк, 12 гармат, міномет, 10 одиниць автобронетехніки, антену зв’язку, генератор тощо.

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