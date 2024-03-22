Було знищено десятки ББМ та артилерії.

Збройні сили України минулої доби знешкодили ще 870 російських окупантів на фронті.

Як повідомляє Генштаб, загальні втрати Росії у війні зросли до 434 710 осіб.

Крім того, було знищено багато ворожої техніки, зокрема:

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танків ‒ 6840 (+8);

бойових броньованих машин ‒ 13111 (+37);

артилерійських систем – 10775 (+35);

засоби ППО ‒ 723 (+2);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 8388 (+23);

крилаті ракети ‒ 1953 (+31);

автомобільної техніки та автоцистерн – 14287 (+45);

спеціальної техніки ‒ 1749 (+8).

Також було відправлено на брухт 1018 РСЗВ, 347 літаків, 325 гелікоптерів, 1 підводний човен, 26 кораблів та катерів.

Війна в Україні - останні новини

Як повідомляв ISW, російське військове командування формує резерви для підтримки затяжних наступальних операцій в Україні. Ці сили навряд зможуть функціонувати як згуртовані широкомасштабні формування для проникнення або використання цього року.

За даними Генштабу, російські війська продовжують тиснути на позиції Сил оборони по всій лінії фронту. Найбільше бойових зіткнень відбулося на Новопавлівському напрямку – окупанти здійснили тут 25 атак на українські позиції з підтримкою з повітря.

За даними британської розвідки, російські загарбники сповільнили наступ на захід від Авдіївки на Донеччині.

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