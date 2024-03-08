По загарбниках ефективно відпрацювали артилетисти та авіація.

Українські воїни продовжують завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Як повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у ранковому зведенні, протягом доби авіація сил оборони завдала ударів по 11 районах зосередження особового складу противника.

Крім того, підрозділи ракетних військ завдано уразили:

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1 район зосередження особового складу;

2 засоби протиповітряної оборони;

1 станцію радіоелектронної боротьби;

1 склад пально-мастильних матеріалів противника.

Війна в Україні - останні новини з фронту

Як повідомляв УНІАН, на фронті протягом минулої доби відбулося 86 бойових зіткнень. Ворог завдав 4 ракетних та 74 авіаційних удари, здійснив 101 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Росіяни продовжують активно штурмувати на Авдіївському та Новопавлівському напрямках, натомість послабили тиск на Куп'янськ.

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