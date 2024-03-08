Українські воїни продовжують завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.
Як повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у ранковому зведенні, протягом доби авіація сил оборони завдала ударів по 11 районах зосередження особового складу противника.
Крім того, підрозділи ракетних військ завдано уразили:
- 1 район зосередження особового складу;
- 2 засоби протиповітряної оборони;
- 1 станцію радіоелектронної боротьби;
- 1 склад пально-мастильних матеріалів противника.
Війна в Україні - останні новини з фронту
Як повідомляв УНІАН, на фронті протягом минулої доби відбулося 86 бойових зіткнень. Ворог завдав 4 ракетних та 74 авіаційних удари, здійснив 101 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.
Росіяни продовжують активно штурмувати на Авдіївському та Новопавлівському напрямках, натомість послабили тиск на Куп'янськ.