Україна очікує на реакцію світу.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що російська окупаційна армія завдала ракетного удару по цивільному судну, яке транспортувало до Єгипту пшеницю.

"Російська ракета проти вантажу пшениці для Єгипту. Сьогоднішній удар у Чорному морі – по звичайному цивільному судну одразу після виходу з українських територіальних вод. За попередніми даними, на щастя, обійшлося без людських втрат", - повідомив президент.

Наголошується, що Україна є одним із ключових глобальних донорів продовольчої безпеки. Від нормальної та безперешкодної роботи українського експортного продовольчого коридору залежить внутрішня стабільність і життя десятків країн у різних частинах світу.

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"Критичним є наше постачання продовольства до країн Африки та регіону Близького Сходу. Ми й надалі робитимемо все для захисту наших портів, нашого Чорного моря і постачання продовольства на глобальний ринок. Це справжній пріоритет для України – захист життя, і так само це має бути пріоритетом для кожної країни", - заявив Зеленський.

Підкреслюється, що Україна очікує на реакцію світу.

"Пшениця та продовольча безпека ніколи не мають бути мішенню для ракет", - наголошується у заяві.

У моніторингових ТГ-каналах пишуть, що ворог атакував судно, ймовірно, ракетою Х-22 та, скоріш за все, це сталося в акваторії, що ближче до румунських територіальних вод.

Нагадаємо, у липні 2024 року в Одеській області через удар, завданий армією РФ по портовій цивільній інфраструктурі, пошкоджень зазнало іноземне судно. Загинули дві людини - охоронець та водій вантажівки, ще один чоловік, вахтовий матрос, отримав поранення.

Йшлося, що Одещину російські окупаційні війська атакували балістичною ракетою, ймовірно, "Іскандер-М", та чотирма керованими авіаційними ракетами Х-59/Х-69. Ціллю агресора була портова інфраструктура Одеського району, уламками ракети пошкоджено складські приміщення, вантажний автотранспорт та цивільний теплохід.

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