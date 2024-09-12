Президент України Володимир Зеленський заявив, що російська окупаційна армія завдала ракетного удару по цивільному судну, яке транспортувало до Єгипту пшеницю.
"Російська ракета проти вантажу пшениці для Єгипту. Сьогоднішній удар у Чорному морі – по звичайному цивільному судну одразу після виходу з українських територіальних вод. За попередніми даними, на щастя, обійшлося без людських втрат", - повідомив президент.
Наголошується, що Україна є одним із ключових глобальних донорів продовольчої безпеки. Від нормальної та безперешкодної роботи українського експортного продовольчого коридору залежить внутрішня стабільність і життя десятків країн у різних частинах світу.
"Критичним є наше постачання продовольства до країн Африки та регіону Близького Сходу. Ми й надалі робитимемо все для захисту наших портів, нашого Чорного моря і постачання продовольства на глобальний ринок. Це справжній пріоритет для України – захист життя, і так само це має бути пріоритетом для кожної країни", - заявив Зеленський.
Підкреслюється, що Україна очікує на реакцію світу.
"Пшениця та продовольча безпека ніколи не мають бути мішенню для ракет", - наголошується у заяві.
У моніторингових ТГ-каналах пишуть, що ворог атакував судно, ймовірно, ракетою Х-22 та, скоріш за все, це сталося в акваторії, що ближче до румунських територіальних вод.
Нагадаємо, у липні 2024 року в Одеській області через удар, завданий армією РФ по портовій цивільній інфраструктурі, пошкоджень зазнало іноземне судно. Загинули дві людини - охоронець та водій вантажівки, ще один чоловік, вахтовий матрос, отримав поранення.
Йшлося, що Одещину російські окупаційні війська атакували балістичною ракетою, ймовірно, "Іскандер-М", та чотирма керованими авіаційними ракетами Х-59/Х-69. Ціллю агресора була портова інфраструктура Одеського району, уламками ракети пошкоджено складські приміщення, вантажний автотранспорт та цивільний теплохід.