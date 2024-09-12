Президент обурений, що дві країни вийшли з мирними пропозиціями, які навіть не обговорили попередньо з Україною.

Китайсько-бразильська "мирна ініціатива" є деструктивною, оскільки грає на руку Кремлю і до того ж не була обговорена з Україною. Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв’ю бразильському виданню Metrópoles.

За його словами, Бразилія та Китай закликають до незрозумілого примирення.

"Примирення чого? Що значить просто сісти і поговорити? Він (Путін) вбивця… (...) Він зайшов, убив людей, захопив територію, а тепер [президент Бразилії] Лула каже давайте хай вони поговорять. Якщо би Лула підтримував нас, то він допоміг би зупинити війну. (...) У нас війна з Росією. Ви підтримуєте війну, або не підтримуєте війну. Якщо не підтримуєте, то допоможіть нам зупинити Росію… Який компроміс? Просто віддати свою землю, забути, що вони вбивають наших людей? В чому компроміс? Це просто неприйнятні речі.. Тому я вважаю, що це деструктивно", – обурюється Зеленський.

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Президент наголосив, що Україна пропонувала Китаю "разом сідати та розмовляти".

"Ми вам не вороги, і ви нам не вороги. То чого ви раптом вирішили, що ви маєте приймати сторону Росії, або бути десь посередині? Що це за погляд? Ми воюємо на нашій землі. Ви повинні зупинити росіян, повинні показати, що ви сильні країни. Як можна пропонувати, нічого нас не запитавши? А Росія включається і каже, що підтримує китайсько-бразильську ініціативу. Для чого цей театр? Тобто, ви проговорили з Росією якусь ініціативу, висунули її і кажете "давайте таку ініціативу", – каже Зеленський.

За його словами, підхід, який демонструють Бразилія та Китай, йде всупереч поняттям про справедливість і цінності, а також демонструє відсутність поваги до України та її територіальної цілісності.

Китайсько-бразильський "мирний план"

Навесні Бразилія та Китай запропонували свій план врегулювання війни в Україні, який складається з шести ключових пунктів. Зокрема дві країни пропонують зупинити бойові дії та перейти до переговорного процесу. Вони наголошують на збільшенні гуманітарної допомоги, захисті цивільних і обміні військовополоненими. Однак нічого не кажуть про виведення окупаційних сил з України, покарання воєнних злочинців та виплати компенсацій Україні за вчинені агресором руйнування.

При цьому Китай відмовився взяти участь у червневому Саміті миру у Швейцарії, організованому за ініціативою України. За словами Зеленського, Китай також докладав зусиль, аби якомога менше країн взяли участь у цьому саміт.

У свою чергу Бразилія надіслала на Саміт миру свого найнижчого за рангом представника з усіх можливих - бразильського посла в Швейцарії. Тоді як інші країни були представлені на рівні президентів, прем'єр-міністрів чи принаймні міністрів закордонних справ.

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