До лікарні потрапила 8-річна дівчинка.

У ніч на 26 жовтня російська армія здійснила ракетну атаку на Дніпро. Наразі відомо, що постраждали щонайменше дев'ятеро людей.

Голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак написав у своєму Telegram-каналі, що внаслідок обстрілу пошкоджено житлову забудову, також сталася пожежа. Згодом він повідомив про трьох постраждалих людей: "Двоє чоловіків госпіталізовані. Один з них - у важкому стані. Пораненій жінці допомогу надали на місці".

Мер міста Борис Філатов пише, що вже відомо про постраждалу внаслідок атаки дитину. На місці обстрілу працюють всі відповідні служби.

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Оновлено о 01:00: Кількість загиблих зросла до трьох.

Оновлено о 00:38: В ОВА повідомили про загибель двох жінок. Постраждалих вже 10, серед них - 17-річний хлопець, якого госпіталізували у стані середньої тяжкості.

Оновлено о 00:21: Постраждалій дівчинці вісім років, її доправили до лікарні у стані середньої тяжкості. Кількість постраждалих зросла до дев'яти, четверо з них госпіталізували, повідомив Лисак:

"Частково зруйнована двоповерхова житлова будівля. Під завалами може бути людина. Пошкоджені також чотири багатоквартирні будинки і один з медзакладів".

Російські атаки на Україну

Нагадаємо, цієї ночі вибухи чули і у Києві. Російські окупанти запустила дрони-камікадзе типу "Shahed", внаслідок атаки у 25-поверховому будинку почалася пожежа. Загинула дівчинка 2009 року народження, також є постраждалі.

Вночі у Сумській обласній військовій адміністрації повідомляли про ракетні удари по інфраструктурі міста Суми та Конотопа.

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