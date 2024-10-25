Окупанти знову атакують столицю дронами.

Ввечері у п'ятницю, 25 жовтня, Київ вкотре опинився під атакою російських дронів-камікадзе. Відомо про пошкодження однієї з багатоповерхівок.

У столиці чули роботу протиповітряної оборони, згодом стало відомо про пожежу в багатоквартирному будинку. Мер міста Віталій Кличко підтвердив вибух у Соломʼянському районі міста. За попередніми даними, російський безпілотник влучив у житловий будинок, на місце виїхали екстрені служби.

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Оновлено о 21:52: З пошкодженого будинку евакуюють людей. Також відомо про падіння уламків на відкритій місцевості в Шевченківському районі. За попередніми даними, ніхто не постраждав, повідомив начальник КМВА Сергій Попко.

Оновлено о 21:45: Небезпека для Києва з північного напрямку, КМВА повідомляє про роботу протиповітряної оборони.

Оновлено о 21:40: У будинку пошкоджені квартири на 17, 18 та 19 поверхах.

Оновлено о 21:37: У Київській міській військовій адміністрації також повідомляють, що в Соломʼянському районі могли зазнати пошкоджень кілька квартир. Інформація про наслідки та потерпілих уточнюється.

Оновлено о 21:29: У висотному будинку, куди влучив дрон російських загарбників, горять верхні поверхи. Екстрені служби вже на місці, повідомив мер.

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