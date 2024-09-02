Відомо, що внаслідок обстрілу загинула одна людина.

Ввечері у понеділок, 2 вересня, російські окупаційні війська атакували Дніпропетровщину. Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

"Ворог атакував Дніпропетровщину. Наразі відомо про пошкодження житлових будинків в одному з районів Дніпра", – написав він у Telegram.

Невдовзі стало відомо, що внаслідок обстрілу загинула одна людина. Ще троє, за даними Лисака, постраждали.

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Інших подробиць щодо атаки по Дніпру наразі немає.

Атаки РФ по Україні

Вранці 2 вересня російські терористичні війська атакували Київщину, Сумщину та Харківщину, застосувавши балістичні, крилаті та зенітні керовані ракети, також атакували ударними БпЛА типу "Shahed" з південного напрямку. Росіяни запустили близько 60 ракет різних типів та більше 20 ударних БпЛА.

Зокрема, було атаковано Київ. На додачу до крилатих ракет і дронів противник випустив по столиці і передмістю балістичні ракети KN-24/Іскандер-М.

Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко вважає, що удар був націлений на центр столиці – по урядовому кварталу. За його словами, Росія хотіла створити картинку того, що вона здатна пройти українську ППО, що Київ є вразливим – щоб створити паніку.

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