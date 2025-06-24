Загалом російська ракета забрала життя 9 людей.

Пошуково-рятувальні роботи у Шевченківському районі Києва завершено. Загалом російська ракета забрала життя 9 людей.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко у Telegram. За його словами, на місці удару тривають аварійно-відновлювальні роботи - фахівці демонтують небезпечні конструкції.

"Дякую рятувальникам, поліцейським, медикам, комунальникам - усім, хто працював безупинно з перших хвилин. У такі моменти кожна хвилина - це боротьба за життя", - наголосив міністр.

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Нагадаємо, вчора зросла кількість жертв російського удару. Серед загиблих 11-річна дівчинка. Раніше з під завалів дістали її 41-річну матір.

Ракетний удар по Києву

У ніч на 23 червня росіяни запустили по Україні 368 засобів повітряного нападу, з яких сили оборони України знешкодили 354.

Начальник управління комунікацій Повітряних сил Юрій Ігнат розповів, що майже всі ракети і "шахеди" Росія скерувала на Київ, внаслідок чого у столиці були прямі влучання в шести локаціях.

Зокрема в Шевченківському районі столиці ворожа ракета влучила у 5-поверховий житловий будинок. Вибух там був настільки сильний, що були посічені автомобілі, які знаходилися на відстані у 200-300 м від місця влучання.

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