За повідомленнями місцевої влади, на щастя, обійшлося без жертв.

Ввечері неділі, 12 листопада, російські загарбники вдарили по цивільній інфраструктурі Харкова.

Як повідомив мер міста Ігор Терехов, під ударом опинився Шевченківський район Харкова.

"Під ударом був, зокрема, Шевченківський район міста. Цивільний обʼєкт. Закликаю усіх харківʼян під час повітряної тривоги бути обережними", - повідомив Терехов.

Перед цим Повітряні сили попередили про небезпеку застосування балістичного озброєння для атаки на Харківську область. Згодом тривогу оголосили у низці інших областей. Станом на зараз загроза минула скрізь, крім Донецької області.

Як уточнив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов, окупанти вдарили по Шевченківському району Харкова. Є пошкодження цивільної інфраструктури.

"Попередньо - без постраждалих. Профільні служби працюють на місці влучання", - йдеться у повідомленні.

Війна в Україні - новини з Харківщини

Нагадаємо, що російські загарбники поставили за мету знову захопити Куп’янськ у Харківській області. Генерал-полковник Олександр Сирський зазначав, що стратегічних успіхів на Куп'янському напрямку ворог не має.

Сирський наголосив, що Сили оборони дають гідну відсіч російським окупантам, зривають їхні спроби просуватися вперед.

На початку листопада російські окупаційні війська атакували Україну дронами. У Харкові було чути вибухи, повідомляється про "прильоти" в одному з районів міста.

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