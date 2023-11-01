Сили оборони дають гідну відсіч російським окупантам, зривають їх спроби просуватися вперед, зазначив командувач Сухопутних військ ЗСУ.

Російські загарбники поставили за мету знову захопити Куп’янськ у Харківській області.

Про це заявив командувач Сухопутних військ Збройних сил України генерал-полковник Олександр Сирський у Telegram. "Стратегічних успіхів на Куп'янському напрямку ворог не має. Мета росіян зрозуміла - вони хочуть знову окупувати місто", - зазначив він.

Сирський наголосив, що Сили оборони дають гідну відсіч російським окупантам, зривають їхні спроби просуватися вперед.

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Як повідомляв УНІАН, протягом минулої доби на Куп’янському напрямку ворог вів марні штурмові дії в районах населених пунктів Синьківка, Іванівка Харківської області та Надія Луганської області, там наші захисники відбили понад 10 атак противника.

Раніше Олександр Сирський заявив, що ситуація на східному фронті залишається складною. Загарбники продовжують спроби домогтися успіхів і щоденно атакують наші позиції.

Особливу активність проявляє в районі Куп'янська, де намагається просунутися вперед одразу на кількох напрямках. У районі Бахмута противник суттєво посилив своє угруповання та перейшов від оборони до активних дій. Він зазначив, що загарбники намагаються там зупинити просування ЗСУ і відновити втрачене положення, використовуючи десантні підрозділи. Також на окремих ділянках вони використовують штурмові групи зі складу загонів "Шторм Z".

У жовтні втрати російських окупантів у війні проти України серед особового складу перевищили 300 тисяч. Упродовж жовтня Сили оборони України ліквідували 22 920 осіб особового складу противника. Також наші оборонці знищили 3 494 одиниці озброєння та військової техніки російських військ. Це 521 танк, 843 бойових броньованих машини, 773 артилерійських системи, 48 РСЗВ, 26 установок ППО, 741 одиниця автотехніки, 86 одиниць спецтехніки.

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