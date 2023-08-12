Вибухи в місті офіційно підтвердив мер, але поки без деталей.

Вранці суботи, 12 серпня, у Кривому Розі пролунало кілька вибухів.

Як повідомляють місцеві видання "Свої" та "Перший міський", серія вибухів пролунала до сигналу повітряної тривоги.

"Мешканці Кривого Рогу повідомляють, що чули вибухи. Ми з'ясовуємо всі обставини. Тривоги немає", - йдеться у повідомленні.

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Після вибухів у південних, східних та частині центральних областей оголосили тривогу. Повітряні сили повідомили про загрозу застосування балістичних ракет.

Мер Кривого Рогу Олександр Вілкул офіційно підтвердив вибухи в місті. Втім, він попросив не знімати нічого, що стосується атаки.

"Кривий Ріг. Вибухи. Нічого не знімаємо та не викладаємо в інтернет", - повідомив Вілкул.

Оновлено о 10:49. Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що ворог вдарив по Кривому Рогу балістичною зброєю.

"Головне – без жертв. Всі деталі нині уточнюються. Нічого не знімайте і не викладайте в соцмережі! Не допомагайте зорієнтуватися ворогові", - зазначив він.

Ракетні удари по Кривому Рогу

Як повідомляв УНІАН, 31 липня стало відомо, що РФ завдала по Кривому Рогу удару двома ракетами, одна з них поцілила у житловий будинок, а інша - у навчальний заклад. Унаслідок атаки були серйозні руйнування, виникла пожежа, під завалами опинилися люди.

Було проведено рятувальну операцію, після її завершення стало відомо, що загинули шість осіб, а 81 людина постраждала. Зокрема, загинули мати й донька. 1 серпня у Кривому Розі - день жалоби.

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