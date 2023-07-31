Усього внаслідок російського обстрілу постраждало 75 людей.

Пошуково-рятувальну операцію у Кривому Розі завершили. Росіяни два рази били по місту ракетами.

"Пошуково-рятувальна операція у Кривому Розі завершена. Внаслідок російського обстрілу постраждало 75 людей: 6 загинуло та 69 поранено", - повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко у Telegram.

Як наголосив міністр, врятовано трьох осіб, серед яких 10-річна дитина.

Відео дня

Також до поліції надійшло 177 заяв від потерпілих. Психологи ДСНС на місцях влучань надали допомогу близько 100 містянам.

Клименко подякував всім, хто докладав неймовірних зусиль, аби врятувати людей.

"Росія - країна терористів і вбивць. Це - аксіома", - заявив глава МВС.

Як повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак, після завершення пошуково-рятувальної операції у Кривому Розі до роботи стали комунальники.

Пізніше він додав, що всього на атакованих територіях працювало понад 350 осіб, які усували наслідки злочинів росіян та підтримували тих, хто цього потребував.

Навколо епіцентрів не обійшлося без руйнувань. Понівечено адмінбудівлю, п'ять житлових висоток та 12 автомобілів. Вже вивезено 317 тонн будівельного сміття.

Удар по Кривому Рогу 31 липня 2023 року - що відомо

У понеділок, 31 липня, російські загарбники поцілили по Кривому Рогу двома ракетами. Одна ракета влучила в чотириповерхову будівлю навчального закладу. Інша ракета зруйнувала секцію з 4 по 9 поверхи житлового будинку.

Мер Олександр Вілкул заявив, що завтра, 1 серпня, у місті - день жалоби.

Вас також можуть зацікавити новини: