Росія поцілила снарядом в спальну подружжя серед ночі.

Росія серед ночі атакувала Дніпропетровський район Херсона і вдарила по оселі літнього подружжя, поціливши снарядом по спальні людей.

Внаслідок атаки помер 71-річний херсонець. Його серце зупинилося близько 07:45 ранку у місцевій лікарні, до якої його забрали через поранення. Про це повідомив глава Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"Лікарі з усіх сил намагалися врятувати життя потерпілого, але поранення виявилися надто тяжкими…", - констатував він.

Раніше Прокудін уточнював, що чоловік під час обстрілу зазнав вибухової травми й отримав поранення ноги. Також в нього було зламано кілька кісток. Медики оцінювали його стан як середньо важкий.

За даними чиновника, вночі під вогнем окупантів опинилися не тільки оселі українців. Постраждав один з освітніх закладів Дніпровського району. У будівлі пошкоджено вікна та приміщення спортивної зали, уточнив він.

Армія РФ вдарила ракетою по Запоріжжю, влучила в підприємство

Вранці в Запорізькій області вчергове лунала повітряна тривога. За даними глави ОВА Юрія Малашко, ворог атакував місто ракетами. Ймовірно, йдеться про "Іскандери".

Боєголовка поцілила по території місцевого підприємства. За словами чиновника, жертв серед українців немає. Легкі поранення отримала одна людина.

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