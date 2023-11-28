Сьогодні вранці росіяни завдали ракетного удару по підприємству у Запоріжжі, поранено людину. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко.
За його інформацією, о 08:51, під час повітряної тривоги, ворог завдав ракетного удару по території підприємства в одному з районів Запоріжжя.
"Наразі тип ракети уточнюється. Попередньо – одна з модифікацій балістичної ракети "Іскандер". За попередніми даними, на цю хвилину відомо про одну легко поранену людину", - розповів він.
Малашко зазначив, що від вибухової хвилі пошкоджено магазин, розташований поряд із місцем удару.
За даними секретаря Запорізької міськради Анатолія Куртєва, наразі відомо, що через вибухову хвилю пошкоджено вікна в трьох багатоповерхових будинках та трьох освітніх закладах.
Також, як повыдомили у Повітряних силах, під ранок на півдні було знищено розвідувальний БпЛА оперативно-тактичного рівня "Орлан-10".
Окрім того, цієї ночі було збито ударний ворожий безпілотник типу "Shahed".
Нічна атака на Дніпропетровщину – що відомо
Вночі 28 листопада російські окупанти вдарили ракетою по місту Кривий Ріг Дніпропетровської області. Деталі ворожого удару встановлюються.
Також з важкої артилерії росіяни обстріляли Марганецьку громаду Нікопольського району. Минулося без загиблих та постраждалих.