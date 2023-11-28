За попередньою інформацією, удару завдано однією з модифікацій балістичної ракети "Іскандер".

Сьогодні вранці росіяни завдали ракетного удару по підприємству у Запоріжжі, поранено людину. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко.

За його інформацією, о 08:51, під час повітряної тривоги, ворог завдав ракетного удару по території підприємства в одному з районів Запоріжжя.

"Наразі тип ракети уточнюється. Попередньо – одна з модифікацій балістичної ракети "Іскандер". За попередніми даними, на цю хвилину відомо про одну легко поранену людину", - розповів він.

Відео дня

Малашко зазначив, що від вибухової хвилі пошкоджено магазин, розташований поряд із місцем удару.

За даними секретаря Запорізької міськради Анатолія Куртєва, наразі відомо, що через вибухову хвилю пошкоджено вікна в трьох багатоповерхових будинках та трьох освітніх закладах.

Також, як повыдомили у Повітряних силах, під ранок на півдні було знищено розвідувальний БпЛА оперативно-тактичного рівня "Орлан-10".

Окрім того, цієї ночі було збито ударний ворожий безпілотник типу "Shahed".

Нічна атака на Дніпропетровщину – що відомо

Вночі 28 листопада російські окупанти вдарили ракетою по місту Кривий Ріг Дніпропетровської області. Деталі ворожого удару встановлюються.

Також з важкої артилерії росіяни обстріляли Марганецьку громаду Нікопольського району. Минулося без загиблих та постраждалих.

Вас також можуть зацікавити новини: