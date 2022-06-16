Унаслідок ударів сталося два вибухи, зруйновано будівлю виробництва.

У Новомосковському районі Дніпропетровської області росіяни ракетними ударами знищили будівельне підприємство.

Про це повідомляє Facebook ДСНС області.

Унаслідок ударів сталося два вибухи, зруйновано будівлю виробництва.

На місце прибули рятувальники. Зараз там ліквідовують пожежу, розбирають завали. За попередньою інформацією, загиблих і постраждалих немає.

Нагадаємо, вчора російські війська з "Градів" обстріляли Апостолівську і Покровську громаду Дніпропетровської області. Через обстріл були пошкоджені будинки, загинули четверо людей.

Раніше повідомлялося, що російські війська зосередили зусилля на захопленні Донбасу: продовжують штурмувати Сєвєродонецьк, обстрілюючи довколишні села і цивільну інфраструктуру.

На посилення ворогу підійшли ще дві БТГ. Росіяни намагаються оточити підрозділи наших військ в районі населених пунктів Лисичанськ, Привілля, Сєвєродонецьк, Борівське.

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