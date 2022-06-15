Міський голова попросив мешканців бути обережними та не чіпати жодних металевих предметів.

У місті Апостолове Дніпропетровської області загинуло четверо осіб внаслідок ворожого обстрілу з "Ураганів".

Про це написав міський голова Апостолового Андрій Оса.

"Більше трьох годин тому Апостолове було обстріляне з ворожих "Ураганів". Є четверо загиблих", - написав він.

За словами Оси, перші наслідки уражень були усунені, подальші роботи спецслужби продовжать вранці 15 червня. Міський голова попросив мешканців бути обережними та не чіпати жодних металевих предметів.

За його словами, на місці працювали співробітники ДСНС, поліція. Зранку робота буде продовжена.

Раніше повідомлялося, що російські війська зосередили зусилля на захопленні Донбасу: продовжують штурмувати Сєвєродонецьк, обстрілюючи довколишні села і цивільну інфраструктуру.

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На Херсонському напрямку йдуть бої за Давидів Брід.

ISW зазначає, що армія РФ провела безуспішний наступ на південний схід від Ізюма і на північ від Слов'янська. Ймовірно, окупанти створюють умови для штурму Сіверська і північно-західних українських наземних ліній зв'язку у Лисичанську.

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