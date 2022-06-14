Втім, наступ в районі Метьолкіного в окупантів не вдався.

Штурм Сєвєродонецька триває вже котру добу поспіль. Артилерією російські окупанти руйнують вщент багатоповерхівки та об’єкти промисловості, зокрема - "Азот".

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Ми маємо ще одне цілеспрямоване влучання в об’єкти сєвєродонецького "Азоту" та "Склопластику". Зруйнований міст, приміщення обласної ДСНС, обстріляні прилеглі селища Синецький та Павлоград. Щодня стає відомо про загиблих, до яких через щільність обстрілів важко дістатися. Багато пошкоджених багатоповерхівок в старих районах Сєвєродонецька, деякі з них російська армія розстрілювала так, щоб знести до самого фундаменту", - зазначив Гайдай.

Втім, за словами очільника ОВА, наступ в районі Метьолкіного в них не вдався.

"Активні бойові дії 13 червня також мали місце на напрямках Тошківка – Устинівка, Оріхове – Золоте, Комишуваха – Врубівка, Василівка – Білогорівка, Ниркове – Миколаївка", - зазначив він.

За словами Гайдая, через російські обстріли у Врубівці зруйновані 13 будинків, у Тошківці – 11, у Лисичанську – сім, у Гірському – два. Поранену жінку із Новодружеська госпіталізовано до лікарні іншого регіону.

"На підсилення ворогу підійшли ще дві батальйонних тактичних групи. Росіяни намагаються оточити підрозділи наших військ у районі населених пунктів Лисичанськ, Привілля, Сєверодонецьк, Борівське", - наголошує Гайдай.

Разом з тим, за словами начальника Сєвєродонецької МВА Олександра Стрюка, у місті зруйновані усі три мости, але шляхи сполученням с містом існують. Крім того, певні запаси їжі в бомбосховищах "Азоту" створені – там наразі ще залишаються 540-560 осіб.

Він підтвердив слова Гайдая, що росіяни розбивають об’єднання "Азот" вщент.

Бої за Сєвєродонецьк - що відомо

Генштаб ЗСУ 13 червня повідомив, що російські окупанти за підтримки артилерії вели штурмові дії у Сєвєродонецьку та відтіснили ЗСУ із центру міста. За словами голови Луганської ОВА Сергія Гайдая, російські окупанти контролюють понад 70% Сєвєродонецька, запеклі бої точаться за кожний сантиметр міста, тому масова евакуація та підвезення гуманітарних через обстріл неможливі.

Пізніше стало відомо, що усі мости до Сєвєродонецька зруйновані, однак місто не заблоковано й частина міста під українським контролем. У разі швидкого витіснення загарбників з міста поновити комунікації до зими не вдасться.

Крім того, окупанти продовжують потужно обстрілювати Лисичанськ.

За даними Генштабу, російські окупанти намагаються закріпитися в центрі Сєвєродонецька.

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