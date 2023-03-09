Противник не полишає спроб оточити місто Бахмут, з подальшим виходом на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей.

Російські окупанти зосереджують основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках та не полишають спроб оточити місто Бахмут, повідомляє Генштаб в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18:00.

"Противник не полишає спроб оточити місто Бахмут, з подальшим виходом на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей. Основні зусилля зосереджує на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Російська Федерація зберігає військову присутність на території Республіки Білорусь, проте формування наступальних угруповань не виявлено. Водночас противник продовжує інженерне обладнання місцевості у прикордонних районах Курської області", - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що протягом доби ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли районів населених пунктів Єліне Чернігівської області; Атинське Сумської області; Козача Лопань, Стрілеча, Красне, Вовчанськ та Бологівка Харківської області.

Відео дня

На Куп’янському та Лиманському напрямках, як поінформували в Генштабі, противник намагається прорвати оборону наших військ. Здійснив артилерійські обстріли населених пунктів, серед них - Дворічна, Гряниківка, Западне, Кислівка і Берестове Харківської області; Невське і Червонопопівка на Луганщині, а також Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку ворог не припиняє штурмові дії міста Бахмут. Наші захисники відбили численні атаки в районах Бахмута та Іванівського. Ворожих обстрілів зазнали, зокрема, Васюківка, Міньківка, Дубово-Василівка, Богданівка, Бахмут, Курдюмівка та Майорськ Донецької області.

"На Авдіївському та Шахтарському напрямках противник проводив безуспішні наступальні дії в напрямку населених пунктів Красногорівка, Кам’янка, Авдіївка, Сєверне, Первомайське, Невельське, Мар’їнка, Побєда та Вугледар Донецької області. Ворожих обстрілів зазнали, зокрема, Авдіївка, Водяне, Георгіївка, Невельське, Красногорівка, Побєда, Вугледар, Пречистівка та Нескучне Донецької області. На Запорізькому та Херсонському напрямках противник веде обороні дії. Обстрілів зазнали райони населених пунктів, що неподалік лінії зіткнення, зокрема: Новосілка та Новопіль Донецької області; Гуляйполе, Залізничне, Гуляйпільське, Мала Токмачка, Новоданилівка, Новоандріївка, Кам’янське Запорізької області, а також Михайлівка Херсонської області та місто Херсон", - мовиться у зведенні Генштабу.

Війна в Україні - бої за Бахмут

Штурм Бахмута російськими військами триває вже кілька місяців. Протягом останніх тижнів РФ посилила напрямок новими силами і технікою, втім, у рашистів досі немає ресурсів, щоб взяти ЗСУ у "кільце", вважає військовий оглядач.

Разом з тим у ЗСУ є ще місяць на виведення угрупування. Наразі, за рішення вищого керівництва держави, військові продовжують обороняти місто.

Вас також можуть зацікавити новини: