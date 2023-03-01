Путін пропонує їм по 350 доларів для того, щоб вони гинули в Україні.

Російське керівництво через невдачі окупантів на фронті було змушене ще ширше "розстібнути гаманець" для того, щоб поповнити свої втрати найманцями з Сирії та Палестини.

Як повідомило джерело зі спецслужб Лівану виданню The Media Line, лідер РФ Володимир Путін "купує" найманців за 350 доларів для того, щоб вони погодилися воювати в Україні - перевагу віддають добровольцям, які мають навички у керуванні БПЛА та досвід ведення партизанської війни у міських районах.

ЗМІ уточнюють, що вербуванням людей в Палестині займається низка російських організацій, яка має контакти з представництвом Палестинської національної адміністрації у Лівані. Також для своєї "брудної" справи Росія використовує кураторів ліванського радикального угруповання "Хезболла".

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Переважно йдеться про вербування палестинських біженців у Лівані, які проживають на території Ейн-аль-Халва на південь від портового міста Сідон.

Джерело видання повідомляє, що найманців майже одразу відправляють на передову, без попередньої підготовки. Таких "добровольців" Путін вже назбирав 300 осіб, ще близько 100 осіб - готують до відправки на війну.

Також Росія шукає "добровольців" для війни в України в різних куточках Сирії: там вербуванням займається угруповання ПВК "Вагнер". Окрім цього, Кремль не жалкує коштів на "купівлю" бійців сирійських регулярних військ - за участь у бойових діях їм обіцяють від 500 до 700 доларів на місяць.

Російський ресурс ПВК "Вагнер" виснажено у війні з Україною

Як відомо, наразі бойовики приватної військової компанії "Вагнер", на яких Путін покладав особливі сподівання у війні з Україною, зазнають величезних втрат у зіткненнях з ЗСУ.

Нещодавно "вагнеровці" особисто розповіли, що щодня мають по декілька сотень "двохсотих" на день. Вони записали відповідне відеозвернення безпосередньо до Міноборони РФ й поскаржились Путіну на своє жахливе становище.

Наразі особливо ефективно бійців ПВК "Вагнер" ЗСУ утилізують під Бахмутом (Донецька область). За словами в військово-політичного оглядача Олександра Коваленко, на цьому напрямку вдалося знищити "кістяк" ПВК.

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