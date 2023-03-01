Зараз у бій кинули "найкращих" членів цієї військової компанії.

У Бахмуті продовжують "утилізовувати" членів ПВК "Вагнер". Як повідомив військово-політичний оглядач Олександр Коваленко, у бій кинули кістяк приватної військової компанії, котрий раніше перебував на другій лінії фронту.

В останні дні "вагнерівці" при штурмі Бахмуту почали більш професійно діяти, а особливо якщо порівнювати з Соледаром. Причиною цього є те, що в бій кинули профі.

"І це справді так. На відміну від "зеків", які не мали навіть базових навичок ведення бою і якими просто закидали позиції ЗСУ, зараз позиції ЗСУ закидають тими, які ці навички мають. І тому є пояснення – ресурс ПВК "Вагнер" виснажений і його добивають у Бахмуті", - заявив експерт.

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Коваленко поділив "вагнерівців" на три групи. До першої входять формування в Африці: їхня чисельність близько десяти тисяч, і в Україну вони практично не хочуть їхати, бо в ЦАР чи Лівії почувають себе більш безпечно. Друга група – професійний кістяк, котрий зберігся в Росії: його використовували в другій лінії бойових дій, а також як інструкторів.

А ось третя група – це м’ясо. Вони складаються переважно із "зеків" і них одне завдання: своїм трупом зайняти позицію на карті. Тепер ці "зеки" закінчилися, а Пригожин більше не може іти в колонії і займатися наймом "вагнерівців" там.

Відповідно на Бахмуті зараз воює друга група – кістяк "Вагнера". Як зазначає Коваленко, таким чином відбувається добивання бойового потенціалу цієї ПВК, зокрема її російської групи. МО РФ прикладає великі зусилля, щоб "вагнерівці" не були такими, як раніше.

"При цьому на Бахмутському плацдармі зараз командує вже не Пригожин, а регуляри і вони в тому ж форматі, що й раніше, женуть "вагнерівців" першою лінією як живе м'ясо. А кого гнати, якщо "зеки" закінчилися? Звичайно ж, тих, хто всі ці місяці сидів на другій лінії - залишки кістяка", - додав експерт.

ПВК "Вагнер": що відомо з актуального

Українські партизани знищили 19 членів російської приватної військової компанії "Вагнера".

Пригожин хоче перебазувати свою військову компанію в Крим. Там він хоче утворити союз з одним із українських зрадників.

У Вінницькій області викрили зрадника, який займався вербуванням колишніх "зеків" до лав російської ПВК "Вагнер".

Пригожин заявив, що "вагнерівці" не планують іти з Бахмуту, показавши гору трупів своїх найманців.

У Держдепі США повідомили, що Китай допомагає "Вагнеру" воювати в Україні: зокрема постачає супутникові знімки.

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