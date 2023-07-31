Фактично, Росія може купувати все, що їй потрібно для війни, без обмежень в обсягах.

Росія в достатній для себе кількості імпортує майже будь-які санкційні товари, не маючи істотних проблем із забезпеченням військового виробництва. Про це йдеться в журналістському розслідуванні видання "Верстка".

Автори публікації зазначають, що лише за останні півроку Росія імпортувала заборонені до ввезення чіпи західних компаній на загальну суму понад півмільярда доларів. Їх використовують у виробництві ракет та іншої зброї.

Крім того, країна-агресор імпортувала верстати для оборонних заводів на мільйони доларів, західні запчастини для цивільної авіації, а також електроніку марки iPhone на 389 мільйонів доларів. Все це випливає із закритих даних російської митної статистики, які змогли вивчити журналісти.

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"Наше розслідування показало, що в Росію можна ввезти практично все, що завгодно з будь-якої точки світу – від чіпа подвійного призначення до турбореактивного двигуна для Airbus. У схемах через треті країни беруть участь західні компанії, а російська влада благополучно обходить європейські та американські санкції", – зазначає видання.

Як з'ясували журналісти, майже вся західна електроніка потрапляє до Росії через Китай і Гонконг. Йдеться про продукцію як загально відомих брендів, таких як американські Intel и AMD, так і менш відомих, але не менш затребуваних росіянами Analog Devices Inc., Xilinx, Microchip Technology, Texas Instruments, Infineon тощо.

У схемах імпорту підсанкційних товарів цих марок задіяні сотні компаній. А з 25 найбільших імпортерів, 11 є прямими постачальниками оборонних підприємств. В деяких випадках поставки здійснюються не через низку посередників, а напряму, що виглядає нонсенсом на тлі запроваджених санкцій.

Наприклад, у травні російська компанія "Уніматик" імпортувала фрезерні верстати безпосередньо з Італії, придбавши їх напряму у виробника – компанії O. M. V. Officine. І це при тому, що така продукція знаходиться під експортним контролем Євросоюзу, а одним з основних клієнтів "Уніматика" є "Завод № 9" – провідний у Росії виробник танкових гармат.

Але частіше європейські виробники все ж відправляють свою продукцію в Китай, а вже звідти вона надходить в Росію, як це було приміром, з німецькими верстатами Arinstein.

Схожа ситуація і з підсанкційним цивільним імпортом. Так, російські авіакомпанії продовжують експлуатувати літаки західного виробництва саме тому, що налагодили схему "паралельного імпорту" необхідних їм запчастин. А пересічні росіяни можуть і далі вільно купляти "Айфони" майже за старою ціною, попри заборону поставок продукції цього бренду до Росії.

Те ж саме і з іншою електронікою, зокрема серверним обладнанням фірми Dell, яка офіційно пішла з російсього ринку, але її продукціє поставляється до РФ через Китай, Гонконг, Індію, Туреччину, Таїланд та ОАЕ.

Як розповіли журналістам представники бізнесу, увесь такий підсанкційний імпорт відбувається за однією простою схемою.

"У третій країні реєструється компанія. Потім ця компанія або викуповує на ринку потрібний товар, або сама замовляє його безпосередньо у виробника і ставить його на реекспорт в Росію. Реєструють такі компанії, як росіяни, так і іноземці. Але варіант із іноземцем-засновником, надійніший, бо деякі постачальники за цим стежать", – кажуть підприємці, що задіяні в схемах.

Найчастіше для такої схеми обирають країну з великою економікою, наприклад, Китай, або Туреччину. Але також активно задіяні країни колишнього СРСР – Казахстан, Киргизія, Вірменія та Узбекистан.

Однак закрити ці схеми цілком можливо, зізнаються росіяни. Прикладом тут стала Японія, яка справді жорстко відстежує дотримання санкцій.

"Вони десять разів самі перевіряють ще раз призначення вантажу, хто замовляє. Вони потім навіть надсилають своїх емісарів на заводи: "Ми відправили вам 10 коробок такої номенклатури", - вони приїдуть і перевірять, вони дійсно надійшли вам на завод, вони дійсно встановлені? Це японці, це пенданти. А бізнес Америка-Китай, пф-ф, вантажі ходять туди-сюди, і ніхто не морочиться", – розповідає російський бізнесмен.

Окремою проблемою є те, що в Росію надходить чимало товарів власне китайського виробництва, які формально не підпадають під санкції, бо Китай їх не запроваджував. Так росіяни купують китайські дрони, антидронові гармати, рації, різноманітні запчастини, медичні товари - все в необмеженій кількості.

Санкції проти Росії – останні новини

У липні Рада ЄС подовжила ще на півроку санкції проти Росії, запроваджені у зв'язку з повномасштабним вторгненням в Україну. Йдеться про увесь масив санкційних обмежень – від фінансів до поставок військового спорядження.

Однак ЗМІ все голосніше повідомляють, що Росія вільно імпортує все, що їй заманеться. Наприклад, агресор продовжує отримувати західні компоненти для крилатих ракет Х-101, балістичних "Іскандерів", а також гіперзвукових "Кинджалів". Як повідомляє Frankfurter Allgemeine Zeitung, в уламках боєприпасів знаходять компоненти американського (81%), швейцарського (8%), японського та німецького виробництва (по 3,5%).

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