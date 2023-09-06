Росія виробляє десятки крилатих ракет "Калібр" на місяць, але це не дозволяє відновити їхні запаси.
"Щодо "Калібрів" – це десятки на місяць, "Іскандер" – менша кількість одиниць. Це достатньо обмежені можливості щодо виробництва, які не покривають витрати і не дозволяють відновити запаси, наявні до 24 лютого. За рахунок "сірого імпорту", контрабанди вони якісь моменти закривають, але повністю це не закриває потреби російського ВПК", - сказав представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов в інтерв’ю "Укрінформу".
Він зазначив, що нововироблені ракети росіяни використовують регулярно. Також дрони, що запускають окупанти, - всі з нових партій.
"Але це переважно не російські дрони, якщо ми говоримо про Shahed. Це все крупновузлова збірка іранських ударних дронів із певними елементами, матеріалами, виробленими безпосередньо на території РФ", - уточнив Юсов.
За його словами, російській ВПК зараз зорієнтований на розконсервацію і за можливості – модернізацію або відновлення старої радянської техніки. Можливості щодо глибокої модернізації виробництва нових озброєнь суттєво зменшилися у РФ через запровадження санкцій.
"Насправді, у росіян серйозні проблеми з сучасною оптикою, електронікою, чіпами і схемами. І сьогодні немає однозначного джерела, яке дало б їм змогу вирішити ці проблеми", - сказав представник розвідки.
За інформацією Юсова, також ворог шукає снаряди для ракетних систем залпового вогню, артилерії, хоча це не високотехнологічна і сучасна зброя.
"Це свідчить про певну кризу потужностей ВПК Росії. Назовні режим Путіна намагається довести, що вони можуть роками продовжувати війну проти України, але насправді ця інформація перебільшена з метою пропаганди… Росіяни не готують своє суспільство до повноцінної мобілізації. Навіть, якби така мобілізація зараз відбулася, вони бояться наслідків і суспільних настроїв, а також мають проблеми із забезпеченням", - сказав Юсов.
Разом з тим він підкреслив, що РФ не можна недооцінювати, адже у ворога залишається величезний мобілізаційний потенціал.
Запаси ракет у РФ
Як повідомляв УНІАН, раніше військовий аналітик полковник Петро Черник сказав, що в Російській Федерації завдяки контрабанді змогли налагодити конвеєрне виробництво ракет типу "Калібр", Х-101 і "Кинжал" та можуть щомісяця виробляти 60-80 таких ракет. Водночас як тільки Росія вистріляє радянські ракети Х-22, то виробляти їх більше не зможе, зауважив він.
Ще у червні в Генштабі ЗСУ заявляли, що Росія на місяць здатна виробляти близько 100 ракет різних типів.
А військово-політичний оглядач Олександр Коваленко заявив, що ракети в Росії не закінчаться ніколи, оскільки РФ здатна їх виробляти.