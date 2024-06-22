Росіяни намагаються перегрупуватися, виводячи підрозділи, які втратили боєздатність.

Російська армія намагається вивести деякі підрозділи з району Вовчанська Харківської області.

Як це повідомив речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин, причиною цього стала втрата їхньої боєздатності. Протягом минулої доби та впродовж сьогоднішньої ворог не проводив наступальних дій на Харківському напрямку.

"Противник намагається виводити свої підрозділи, які в районах Вовчанська, Тихого та Глибокого, через часткову втрату боєздатності. Сили оборони надійно тримають там оборону", - заявив Волошин. Відео дня

Водночас російські загарбники не полишають спроб атакувати. Зокрема, вони застосовують авіацію та керовані ракети для ударів по містах і селах.

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Як раніше писав УНІАН, росіяни потрапили в пастку у Вовчанську. Зараз навіть українські військові не можуть назвати точну кількість окупантів, які опинилися в оточені на заводі в місті.

"…Кілька днів тому звучали кількість у 30-40 окупантів. Потім 100-200, ще пізніше у ЗМІ почали говорити про 400-500 окупантів. Вони постійно намагаються прорватись з заводу. Втім, через те, що наші бійці взяли під вогневий контроль проходи із заводу, їм це не вдається", - розповів співзасновник DeepState Роман Погорілий.

Також УНІАН повідомляв, що окупантам не вдалося розгорнути насправді великий плацдарм у Вовчанську. За словами військового експерта Петра Черника, наразі ворожий плацдарм становить максимум 10 кілометрів.

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