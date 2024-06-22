Цинічна атака на центр Харкова: момент удару потрапив на відео

На кадрах видно, як російський КАБ влучає в будівлю.

У мережі показали відео моменту "прильоту" російської керованої авіаційної бомби по житловому будинку у центральній частині Харкова.

Кадри опублікував місцевий паблік "ТипичнОЕ ХТЗ - Харьков". На кадрах видно, як російський КАБ влучає в будівлю.

У перші секунди після удару чутно звуки скла, що падає, а також падіння уламків пошкоджених будівень. Усе це зафіксувала одна з камер відеонагляду поруч з епіцентром російської атаки.

Удар по Харкову 22 червня

Як повідомляв УНІАН, в суботу, 22 червня, російські окупанти завдали ударів по Харкову. Росіяни вдарили по житловій забудові керованими авіаційними бомбами. На жаль, є влучання у житловий будинок.

Президент Володимир Зеленський відреагував на удар росіян по Харкову керованими авіабомбами.

"Розбір завалів триває. На місці всі необхідні служби. Станом на зараз відомо про 19 поранених і трьох загиблих. Мої співчуття всім, хто втратив рідних і близьких", - зазначив Зеленський.

За його словами, цей російський терор керованими авіабомбами має бути зупинений і може бути зупинений.

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