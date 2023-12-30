Літаки-винищувачі без літака далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50 в повітрі виявилися безпомічними.

Російська Федерація визнала, що її літаки-винищувачі Су-35С та МиГ-31БМ без літака далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50 в повітрі "не бачать" нічого. Про це пише видання Defense Express.

Там зазначають, що російські пропагандистські ЗМІ опублікували матеріал, присвячений літакам радіолокаційного дозору А-50 в строю "ВКС РФ", зокрема під час війни проти України.

"Це уже сама по собі подія, на яку варто було звернути увагу. Бо ворожа пропаганда зазвичай майже нічого не говорить про свої "літаючі радіолокатори", котрі з певною епізодичністю "світяться" в новинах про бойові дії", - йдеться у статті.

Автори вказують: російські пропагандисти стверджують, що їх А-50 начебто здатні виявляти усі типи наземних цілей, від стаціонарних об’єктів та ракетних комплексів до танків та САУ на дистанції до 300 кілометрів, і навіть передавати відповідну цілевказівку операторам ракетних комплексів "Іскандер-М" і "Торнадо-С", і що така "розвідувально-ударна зв’язка" начебто може полювати навіть на M142 HIMARS.

"А ще рашисти заявили, що їх винищувачі Су-35С та МіГ-31БМ можуть проводити пуски далекобійних ракет "повітря-повітря" Р-37М на дистанцію до 300 кілометрів лише по цілевказівці з А-50. І ось на цей момент точно варто звернути увагу, хоча би в контексті питання про підвищення спроможностей нашої авіації", - пише видання.

Аналітики нагадують, що у ЗМІ вже проходили повідомлення про те, що Україна хоче модернізувати F-16 до тих параметрів, які дадуть технологічний паритет перед винищувачами "ВКС РФ". При цьому параметри бажаної модернізації офіційно не розкриваються.

"Але загалом не складно припустити, що "апгрейд" може стосуватись підвищення дальності виявлення повітряних цілей бортовою РЛС та збільшення дальності застосування ракет "повітря-повітря". Але ж з наведеного вище випливає, що рашистам технологічну перевагу для винищувальної авіації забезпечує також і наявність літаків радіолокаційного дозору. Що заодно і перед нами ставить питання, що до F-16 треба і AWACS", - підсумовують аналітики.

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