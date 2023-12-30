Росія також збільшила чисельність кораблів в акваторії Чорного моря.

Російська армія збільшила чисельність бойових кораблів, що перебувають на чергуванні у Чорному морі, та ще більше тисне дроновими атаками.

Як повідомили у Силах оборони півдня України, противник нарощує кількість кораблів свого флоту. Наразі у Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває 9 кораблів. Серед них - надводний та два підводні ракетоносії. Їх сумарне спорядження сягає 16 ракет типу "Калібр ". Ще один російський корабель чергує в Азовському морі.

Також ворожі підрозділи ведуть активну аеророзвідку та завдають артилерійських та дронових ударів по населених пунктах Херсонщини й прибережних районах Миколаївщини

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Зокрема, протягом бойової доби (з 7.00 до 7.00) противник завдав удар безпілотниками типу "Shahed-131/136", випущеними з Кримського півострову. Три дрони-камікадзе були знищені: два на Херсонщині, один - на Миколаївщині, але не вдалося уникнути влучань - у Херсоні майже вщент зруйновано адмінбудівлю, пошкоджено дві багатоповерхівки та близько десятка автомобілів. Зайнялася пожежа, яку оперативно ліквідували.

"Загарбники не припиняють щільний дроновий терор цивільного населення – вони застосували шість FPV-дронів та значно збільшив активність застосування БпЛА різних модифікацій зі скиданням осколкових боєприпасів по населених пунктах правобережжя Дніпра. Якщо попередньої доби їх було до 40, то за звітну - 67!", - акцентують у Силах оборони півдня

Також окупаційні війська здійснили 11 артилерійських обстрілів населених пунктів: під ворожим вогнем знову потерпали жителі Херсона, Берислава, Новотягинки, Іванівки, Антонівки на Херсонщині, Очакова та Солончаків - на Миколаївщині.

Внаслідок злочинних дій агресора під час артилерійських обстрілів поранено 5 цивільних осіб. Пошкоджено гуманітарний штаб, об'єкт критичної інфраструктури, 6 багатоповерхівок, десяток приватних будинків, 6 гаражів та 4 автомобілі.

Зазначається, що минулої доби загарбники десять разів штурмували позиції ЗСУ на лівобережжі Дніпра, але всі вони були відбиті.

"Зазнавши значних втрат на лінії бойового зіткнення, окупанти відійшли на свої попередні позиції... Сили оборони завдають вогневого ураження по місцях дислокації ворога, їх вогневих позиціях і тилах", - розповіли військові.

За попередньо розвіданими, ліквідовано 9 окупантів, знищено реактивну систему залпового вогню "Град", дві гармати, одиницю автомобільної техніки. Також на брухт пущено дві самохідні артилерійські установки "Піон", які призначені для придушення тилів, знищення особливо важливих об'єктів і засобів ядерного нападу в тактичній глибині на відстані до 47 км.

Наразі триває дорозвідка щодо втрат противника.

Скільки кораблів РФ вивела в день масованого удару по Україні

Нагадаємо, напередодні на лівобережжі Дніпра підрозділи ЗСУ знищили шість гармат, зенітно-ракетні комплекси та іншу техніку російських загарбників та відбили 13 невдалих штурмів противника.

У Чорному морі 29 грудня чергувало 6 бойових кораблів ворожого флоту, серед них – три ракетоносії.

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