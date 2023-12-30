Один з "квадриків" здетонував ще у повітрі, ще три безпілоники-вбивці розірвало в небі.

Прикордонники знищили шість FPV- дронів на Запорізькому напрямку. Про це повідомляє Південне регіональне управління ДПСУ.

"Прикордонники-оператори антидронових рушниць завадили ворожій атаці та знешкодили шість FPV- дронів. Вловивши специфічний звук, не очікуючи появи коптерів на горизонті, українські захисники відкрили вогонь на ураження безпілотної авіації", - розповіли прикордонники.

Йдеться, що в результаті один з "квадриків", під дією перехресного хвильового поля рушниць здетонував ще у повітрі. Ще три безпілоники-вбивці розірвало на шматки, решту – вдалось приземлити майже неушкодженими.

Відео дня

"Саме завдяки впровадженню Держприкордонслужбою сучасних видів озброєння та техніки охоронці кордону блискавично протидіють ворожим безпілотним апаратам, прикриваючи позиції бійців, цивільну та критичну інфраструктуру", - наголошують в управлінні.

Ситуація на лівому березі Дніпра

На лівобережжі Дніпра загарбники не припиняють щільний дроновий терор цивільного населення. За минулу добу російські військові застосували шість FPV-дронів та значно збільшив активність застосування БпЛА різних модифікацій зі скиданням осколкових боєприпасів по населених пунктах правобережжя Дніпра. Зокрема, минулої доби їх було 67 одиниць, а напередодні до 40.

А на Запорізькому напрямку прикордонник на псевдо "Моцарт" знешкодив FPV-дрони противника, вчасно помітивши наближення "пташок". Вороже звучання безпілотної авіації "маестро" вловив на підльоті та виконав "антидронову сонату". Захисник знищив чотири дрони.

Вас також можуть зацікавити новини: