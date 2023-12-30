Дрони бачили над територіями чотирьох областей Росії.

У ніч на 30 грудня протиповітряні сили Росії "настраждалися" у зв'язку з атакою 32 невідомих БПЛА: їх довелося "перехоплювати" і "знищувати" в повітрі.

З такою заявою виступило Міністерство оборони РФ суботнім ранком, відзначаючи, що дрони зафіксували над територіями чотирьох областей: Брянської, Орловської, Курської та Московської.

Традиційно, вороже міністерство звинуватило у спробі атаки "київський режим". Як кажуть у РФ, дрони запустили для атаки об'єктів, розташованих на території Росії. Також прогнозовано Москва каже, що все змогла збити.

Тим часом на російських телеграм-каналах з'явилися відео про нічні "прильоти" по РФ.

Росія била вночі по Україні "Шахедами"

У ніч на 30 грудня країна-терорист Росія не знехтувала шансом знову запустити по Україні дрони "Шахед". Поки що офіційного зведення від Повітряних сил ЗС щодо збитих цілей немає, проте вранці Генштаб відзвітував про знищення 5 дронів.

В оперативному зведенні відомства йшлося, що вночі ворог запустив по Україні 10 БПЛА типу "Shahed-136/131".

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