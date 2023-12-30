Найбільше атак було біля Сєверного, Первомайського та Невельського Донецької області.

Протягом минулої доби, 29 грудня, на фронті відбулося 56 бойових зіткнень.

Як повідомив Генштаб у ранковому зведенні, на Куп’янському напрямку ЗСУ відбили 7 атак окупантів біля Синьківки Харківської області. Ще дві атаки було відбито в районах Богданівки та Андріївки Донецької області на Бахмутському напрямку.

"На Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Так, Сили оборони протягом минулої доби відбили 8 атак ворога в районах Степового, Авдіївки та 21 атаку біля Сєверного, Первомайського та Невельського Донецької області", - зазначає відомство.

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Водночас на Мар’їнському напрямку наші захисники відбили 9 атак ворога в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області. На Запорізькому напрямку відбили 2 атаки західніше та північно-західніше Вербового Запорізької області.

"На Херсонському напрямку наші воїни надалі продовжують заходи із розширення плацдарму. Незважаючи на значні втрати, ворог не полишає спроб вибити українські підрозділи із займаних позицій. Так протягом минулої доби противник здійснив понад 10 безуспішних штурмових дій", - додали у Генштабі.

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