А в Тулі збитий БПЛА пошкодив багатоповерховий будинок, в даний час відомо, що поранені кілька людей.

Російська столиця Москва в ніч на 26 листопада піддалася "масованій атаці" дронів. Про це заявив московський мер Сергій Собянін.

За його даними, це були, звичайно, українські БПЛА і нібито п'ять з них були збиті в районі Наро-Фомінська (50 км до зовнішнього транспортного кільця Москви), Одинцово (західне передмістя Москви), Подольська (південне передмістя Москви), Раменського (південно-східне передмістя Москви). При цьому губернатор Московської області додав, що зафіксовані пошкодження будинків, але загиблих і постраждалих немає.

Московські аеропорти Внуково і Домодєдово вночі тимчасово не працювали.

Московський мер заявив, що безпілотники летіли нібито з південного заходу - їх бачили в Брянській, Калузькій і Тульській областях. За його словами, там вдалося перехопити кілька дронів.

В цілому, за даними росЗМІ, 11 безпілотників були збиті вночі, ще 9 БПЛА російська ППО збила вранці над територією Московської, Тульської, Калузької та Брянської областей.

Крім цього, над Тулою були збиті два безпілотника і уламки одного з них нібито влучили в житловий будинок. Пізніше стало відомо, що безпілотник дійсно врізався в багатоповерхівку в Тулі. В результаті вибуху пошкоджено балкон на 12 поверсі і вибило кілька вікон у квартирах.

Жителі кількох квартир були евакуйовані в найближчий дитячий садок. Сам будинок вже обстежили вибухотехніки.

Також росЗМІ оприлюднили момент вибуху БПЛА в Тулі.

Пізніше стало відомо, що в результаті вибуху збитого БПЛА в Тулі постраждала одна людина. РосЗМІ навіть оприлюднили відео з пошкодженої квартири, в якій під час вибуху перебував 44-річний чоловік. Він поранений в ногу. У самій квартирі вибуховою хвилею розбило всі вікна, меблі, а також зруйнувало частину стіни.

Потім зя'вилася інформація про ще двох поранених жінок.

При цьому тульські місцеві досі фіксують польоти БПЛА над містом.

Як вже додав речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук, у Смоленську дрон влучив у район авіазаводу, проте інформація про це поки перевіряється.

Атака дронів на РФ

Час від часу на РФ налітають дрони-камікадзе. Одна з таких атак сталася в ніч на 23 серпня в Москві, а також Хімках та інших населених пунктах Підмосков'я були чутні вибухи. Невідомий безпілотник врізався в будівлю "Москва-Сіті". Пізніше влада російської столиці заявила, що дронів було три, але сили протиповітряної оборони змогли відбити атаку за допомогою РЕБ. В результаті атаки постраждалих немає, але вибило вікна в сусідньому житловому будинку.

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