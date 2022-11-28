Населення України закликають не нехтувати сигналами повітряної тривоги.

У Чорному морі вперше за кілька днів на чергуванні з'явився ракетоносій. Про це повідомила керівниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк в ефірі інформаційного телемарафону.

"Найперше спостереження - в Чорному морі з'явився вперше за кілька діб ракетоносій на чергуванні. Це надводний ракетоносій, несе 8 ракет типу "Калібр". Це говорить про те, що підготовка йшла, і в пунктах базування знаходяться також ракетоносії, які можуть бути долучені до служби протягом кількох годин", - сказала вона.

Гуменюк закликала не нехтувати сигналами повітряної тривоги, адже "тяжіння ворога до своїх скреп і традицій може бути критичним".

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"Цілком ймовірно, що початок тижня може бути ознаменований такою атакою", - додала вона.

За даними Командування Військово-морських сил Збройних сил України, станом на 27 листопада на бойовому чергуванні у Чорноу морі Росія тримала 9 кораблів.

Також відомо, що в Азовському морі росіяни тримають на бойовому чергуванні два кораблі.

У Середземному морі ворог зосередив дев'ять кораблів, з них п'ять носіїв крилатих ракет "калібр", загальний залп яких становить 76 ракет.

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