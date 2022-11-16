Але попри зменшення кількості ракетоносіїв у морі, залишається висока імовірність ракетних атак і з моря, і з повітря.

У Чорному морі відзначається зменшення російського флоту до 8 кораблів та катерів.

Про це повідомили в оперативному командуванні "Південь у зведенні станом на 19:00 16 листопада.

"У Чорному морі відзначено зменшення ворожого флоту до 8 кораблів та катерів, які маневрують вздовж південно-західного узбережжя Криму. На чергування виведений підводний ракетоносій, споряджений 4 крилатими ракетами типу "Калібр", - йдеться у повідомленні.

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Як зазначається, попри зменшення кількості ракетоносіїв у морі, залишається висока імовірність ракетних атак і з моря, і з повітря.

Зазначимо, за даними Генштабу ЗСУ з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україні українські захисники знищили щонайменше 16 кораблів або катерів окупантів.

За даними OSINT-дослідників, активність Чорноморського флоту РФ в Криму помітно знизилася після жовтневої атаки морських дронів. Обидва військові фрегати в порту. До патрулювання їх не залучають.

Як повідомляв раніше речник оперативного командування "Південь" Владислав Назаров, угруповання з чотирьох кораблів РФ тримається недалеко від південного кримського узбережжя поблизу пунктів базування. Причина цьому — боязнь ударів ЗСУ і шторм.

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