РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі, зазначають у командуванні.

У Чорному морі на бойовому чергуванні зараз знаходяться дев'ять російських кораблів.

Про це повідомили у Командуванні Військово-морських сил Збройних сил України.

"Станом на 27 листопада, в Чорному морі на бойовому чергуванні знаходяться дев'ять ворожих кораблів; в Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації утримуючи на бойовому чергуванні два кораблі; в Середземному морі – дев'ять ворожих кораблів, з них п'ять носіїв крилатих ракет "калібр", загальний залп – 76 ракет", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що за добу в інтересах РФ прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили до Азовського моря – 32 цивільних судна, з них 9 суден рухалось з протоки Босфор.

Крім того, до Чорного моря пройшли 29 суден, з них 3 продовжили рух у напрямку Босфора.

"РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського моря", - повідомили у ВМС.

Ракетні атаки РФ по Україні

Як повідомляв УНІАН, 23 листопада Росія запустила багато ракет по Україні. Під ударами опинилися Київ та кілька областей. Відомо, що пуски ракет здійснили бомбардувальники стратегічної авіації ворога.

Згодом у Повітряних силах ЗСУ повідомили, що РФ випустила по території України близько 70 крилатих ракет Х-101/Х-555, "Калібр". Українські захисники збили 51 ракету, а також знищили п'ять дронів-камікадзе типу "Ланцет" на півдні. Як зазначив Володимир Зеленський, новим ударом РФ довела всім, що є спонсором тероризму.

Сьогодні стало відомо, що з початку повномасштабного вторгнення російські окупанти випустили по Україні понад 4 тисяч різноманітних ракет.

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