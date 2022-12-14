Російські окупанти атакували вранці Київ дронами-камікадзе, на одному з яких виявили "послання". Уламок дрона знайшли у Шевченківському районі столиці.
Як розповіли журналістам очевидці події, на крилі російського дрона маркером було написано "За Рязань". За словами одного з очевидців, приліт та вибух сталися за лічені секунди. Він поділився, що на місце події вів поліцейських і побачив цей напис.
Атака дронів-камікадзе
Після 06:00 14 грудня в Шевченківському районі Києва прогриміли вибухи. Всі відповідні служби виїхали на місце "прильоту". У Київській обласній військовій адміністрації розповіли, що в області спрацювала протиповітряна оборона.
Над Київською областю та столицею українські військові збили 13 ворожих дронів.
Київська міська військова адміністрація згодом повідомила, що в Києві уламок від ворожого дрона пошкодив дві адмінбудівлі.
За інформацією офісу президента України, внаслідок ранкової атаки російських окупантів на Київ та область також пошкоджено приватний будинок у Вишневому.