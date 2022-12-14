На крилі російського дрона маркером було написано "За Рязань".

Російські окупанти атакували вранці Київ дронами-камікадзе, на одному з яких виявили "послання". Уламок дрона знайшли у Шевченківському районі столиці.

Як розповіли журналістам очевидці події, на крилі російського дрона маркером було написано "За Рязань". За словами одного з очевидців, приліт та вибух сталися за лічені секунди. Він поділився, що на місце події вів поліцейських і побачив цей напис.

Атака дронів-камікадзе

Після 06:00 14 грудня в Шевченківському районі Києва прогриміли вибухи. Всі відповідні служби виїхали на місце "прильоту". У Київській обласній військовій адміністрації розповіли, що в області спрацювала протиповітряна оборона.

Відео дня

Над Київською областю та столицею українські військові збили 13 ворожих дронів.

Київська міська військова адміністрація згодом повідомила, що в Києві уламок від ворожого дрона пошкодив дві адмінбудівлі.

За інформацією офісу президента України, внаслідок ранкової атаки російських окупантів на Київ та область також пошкоджено приватний будинок у Вишневому.

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