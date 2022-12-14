Повідомляють, що з півдня рухається друга хвиля "Шахедів".

Вранці 14 грудня Київ та область прокинулися від звуків вибухів. Як з'ясувалося згодом, після 6:00 українську столицю та регіон атакували іранські дрони-камікадзе.

Станом на 8:10 відомо про 11 збитих безпілотників українськими силами ППО, повідомляє Київська міська військова адміністрація. Та відбою тривоги на 8:12 у Києві та області ще не було.

Українців попередили про нову хвилю атак "Шахедами". Зокрема, про це пишуть моніторингові групи у Телеграм-каналах та заявляє очільник Житомирської ОВА Віталій Бунечко:

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"Повітряна небезпека триває. Можлива друга хвиля атаки безпілотників. Залишайтеся в укриттях!".

Де оголошено повітряну тривогу станом на 8:20 в Україні 14.12.2022

Вранці у середу повітряна тривога лунає у Київській та Житомирській областях у зв'язку з небезпекою повторної атаки дронами-камікадзе.

Росія атакувала Київ та область дронами-камікадзе 14 грудня

Голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба заявив, що в області працює протиповітряна оборона.

Столичний міський голова Віталій Кличко пізніше повідомив, що у Шевченківському районі Києва пролунали вибухи. "Вибухи в Шевченківському районі столиці. Служби слідують на місце", – зазначив він.

Як сповістили у КМВА, уламок від дрона пошкодив дві адмінбудівлі в Шевченківському районі. Речниця ДСНС Водолага повідомила "Суспільному", що внаслідок падіння уламка від дрона в Києві люди не постраждали.

У КМВА згодом уточнили, що над Києвом та областю збили вже 11 безпілотників, останній – близько 8 ранку. Тривога у Житомирській та Київській областях триває.

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