Вранці 14 грудня Київ та область прокинулися від звуків вибухів. Як з'ясувалося згодом, після 6:00 українську столицю та регіон атакували іранські дрони-камікадзе.
Станом на 8:10 відомо про 11 збитих безпілотників українськими силами ППО, повідомляє Київська міська військова адміністрація. Та відбою тривоги на 8:12 у Києві та області ще не було.
Українців попередили про нову хвилю атак "Шахедами". Зокрема, про це пишуть моніторингові групи у Телеграм-каналах та заявляє очільник Житомирської ОВА Віталій Бунечко:
"Повітряна небезпека триває. Можлива друга хвиля атаки безпілотників. Залишайтеся в укриттях!".
Де оголошено повітряну тривогу станом на 8:20 в Україні 14.12.2022
Вранці у середу повітряна тривога лунає у Київській та Житомирській областях у зв'язку з небезпекою повторної атаки дронами-камікадзе.
Росія атакувала Київ та область дронами-камікадзе 14 грудня
Голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба заявив, що в області працює протиповітряна оборона.
Столичний міський голова Віталій Кличко пізніше повідомив, що у Шевченківському районі Києва пролунали вибухи. "Вибухи в Шевченківському районі столиці. Служби слідують на місце", – зазначив він.
Як сповістили у КМВА, уламок від дрона пошкодив дві адмінбудівлі в Шевченківському районі. Речниця ДСНС Водолага повідомила "Суспільному", що внаслідок падіння уламка від дрона в Києві люди не постраждали.
У КМВА згодом уточнили, що над Києвом та областю збили вже 11 безпілотників, останній – близько 8 ранку. Тривога у Житомирській та Київській областях триває.